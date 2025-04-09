Аким города Конаева вручил ключи от квартир 28 семьям

Фото: акимат Алматинской области

В Конаеве продолжается планомерная работа по обеспечению населения жильем. Очередным шагом стало вручение ключей от арендного жилья 28 семьям, относящимся к социально уязвимым категориям.

С поздравительной речью к новоселам обратился аким города Асхат Бердиханов: "В Конаеве ведется активное жилищное строительство. Только с прошлого года 165 семей уже обрели новое жилье. Сегодня еще 28 семей отмечают долгожданное новоселье. Этот год насыщен знаменательными датами – 80-летие Великой Победы, юбилеи выдающихся деятелей, Год рабочих профессий. Отрадно, что эти радостные события совпадают с важным этапом в вашей жизни. Пусть в ваших домах всегда царят тепло, согласие и благополучие", – отметил глава города. От имени получателей жилья слова благодарности выразила Галия Момбекова. "Мы ждали этого дня с большим волнением. Выражаю искреннюю благодарность президенту страны, акиму области и акиму города за поддержку. Это огромная радость – обрести собственный угол. Пусть каждая семья в этом году найдет свой дом!" – сказала она. Стоит отметить, что квартиры предоставлены в аренду без права выкупа. Арендная плата остается доступной для всех категорий граждан. Мероприятие стало еще одним подтверждением социальной направленности политики города и стремления создавать комфортные условия для каждого жителя. Фото: акимат Алматинской области

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