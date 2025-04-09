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Общество

Современный мусороперерабатывающий завод построят в Алматы

Современный мусороперерабатывающий завод построят в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 17:04 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с президентом ведущей китайской компании Shanghai SUS Environment Co., Ltd. Лонг Цзишэном.

В ходе встречи обсуждены вопросы строительства в Алматы современного мусороперерабатывающего завода с привлечением прямых иностранных инвестиций на сумму 270 млн долларов. Завод будет перерабатывать до 2000 тонн отходов в сутки с выработкой до 60 МВт электроэнергии, что закрывает потребности Алматы в утилизации ТБО и позволит довести долю переработки отходов до 80% к 2029 году. Строительство планируется начать осенью 2025 года. В настоящее время прорабатывается вопрос подписания соглашения об инвестициях с правительством РК.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Генеральным подрядчиком проекта определена China Civil Engineering Construction Corporation – дочерняя структура государственной корпорации China Railway Construction Corporation (CRCC), обладающая опытом реализации крупных инфраструктурных проектов в 110 странах мира. В строительстве будет также задействовано оборудование, производимое на собственных заводах SUS Environment, включая колосниковые решетки и другие ключевые компоненты.

Кроме реализации проекта по строительству завода в Алматы, компания SUS Environment выступила с инициативой по созданию регионального учебного центра по подготовке кадров. Центр будет ориентирован на обучение молодых специалистов из Казахстана, стран Центральной Азии, Монголии, Ирана и Афганистана, содействуя развитию экологических компетенций и трансферу передовых технологий в регион.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Проект реализуется в рамках стратегического партнерства Алматы с Шанхаем. Новый завод станет флагманом в сфере экологической утилизации отходов с генерацией электроэнергии во всей Центральной Азии.

Shanghai SUS Environment Co., Ltd. – ведущий мировой поставщик комплексных услуг в сфере экологии и энергетики, занимает 40% доли рынка в Китае в сфере переработки отходов в энергию (Waste-to-Energy). На сегодня компанией реализовано 84 проекта по всему миру с общей мощностью переработки 110 тыс. тонн в сутки, ежегодной генерацией 18 млрд кВт/ч электроэнергии и обеспечением отопления площади до 2,65 млн кв. м. Эффективность генерации составляет 26%, что соответствует лучшим международным стандартам.

Отличительной особенностью заводов SUS Environment являются высокие стандарты экологической безопасности. Предприятия компании оснащаются передовыми системами очистки дымовых газов с многоступенчатой фильтрацией, обеспечивающими контроль вредных выбросов. Вокруг объектов создаются зеленые зоны с насаждениями, газонами и деревьями, образуя полноценный экоиндустриальный парк, что снижает уровень дискомфорта для жителей прилегающих районов и формирует благоприятную экологическую среду.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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