Казахстанцы, планирующие поездку в Россию, должны будут уведомить об этом за 72 часа

Согласно постановлению Правительства РФ, все иностранные граждане перед въездом в страну будут заполнять цифровой профиль, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, новые правила начнут действовать с 30 июня 2026 года.

В этот период для каждого въезжающего в Россию иностранца, в том числе гражданина Казахстана, будет сформирован цифровой профиль. Создать такой профиль можно будет самостоятельно в приложении RuID, которое станет аналогом госуслуг для граждан других государств.

С помощью него можно будет сообщить о визите и получать различные услуги на территории России, например, оформить медицинскую страховку. Цифровой профиль будет интегрирован в целый ряд государственных систем, включая госуслуги.

Гражданам Казахстана советуют заранее проверить ограничения на въезд в Россию во избежание неприятных ситуаций на границе, а также быть готовыми к дополнительным процедурам в пунктах пересечения границы.

В посольстве подчеркивают, что изменения не коснутся детей до 6 лет, сотрудников аккредитованных в России дипломатических представительств и международных организаций и членов их семей, а также владельцев дипломатических и служебных паспортов.

О том, что будет, если в соседнем государстве ждет дело особой срочности и предупредить за 72 часа никак не получается, пока неизвестно.

Ранее в Департаменте полиции Алматы обратились к гражданам с важной информацией насчет замены водительских удостоверений.