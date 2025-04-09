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Общество

Казахстанцы, планирующие поездку в Россию, должны будут уведомить об этом за 72 часа

Пограничные пункты, пограничный пункт, международные пункты пропуска, международный пункт пропуска, пункт пропуска, пункты пропуска, государственная граница, государственные границы, пересечение границы, прохождение границы, переход границы, пограничная зона, погранзона, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 04:20 Фото: pxhere
Согласно постановлению Правительства РФ, все иностранные граждане перед въездом в страну будут заполнять цифровой профиль, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, новые правила начнут действовать с 30 июня 2026 года.

В этот период для каждого въезжающего в Россию иностранца, в том числе гражданина Казахстана, будет сформирован цифровой профиль. Создать такой профиль можно будет самостоятельно в приложении RuID, которое станет аналогом госуслуг для граждан других государств.

С помощью него можно будет сообщить о визите и получать различные услуги на территории России, например, оформить медицинскую страховку. Цифровой профиль будет интегрирован в целый ряд государственных систем, включая госуслуги.

Гражданам Казахстана советуют заранее проверить ограничения на въезд в Россию во избежание неприятных ситуаций на границе, а также быть готовыми к дополнительным процедурам в пунктах пересечения границы.

В посольстве подчеркивают, что изменения не коснутся детей до 6 лет, сотрудников аккредитованных в России дипломатических представительств и международных организаций и членов их семей, а также владельцев дипломатических и служебных паспортов.

О том, что будет, если в соседнем государстве ждет дело особой срочности и предупредить за 72 часа никак не получается, пока неизвестно.

Ранее в Департаменте полиции Алматы обратились к гражданам с важной информацией насчет замены водительских удостоверений.

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Аксинья Титова
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