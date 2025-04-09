Обязательная замена водительских удостоверений до 10 апреля: важное заявление ДП Алматы
Фото: Instagram/almaty_police_department
В Департаменте полиции Алматы сегодня, 9 апреля 2025 года, обратились к гражданам с важной информацией касательно замены водительских удостоверений, сообщает Zakon.kz.
В полиции южной столицы предупредили, что в мессенджерах и социальных сетях распространяется ложная информация о якобы обязательной замене водительских удостоверений, срок действия которых истекает в ближайшие три года, до 10 апреля.
"Заявляем официально: данная информация не соответствует действительности. Никаких изменений в порядке замены водительских удостоверений не вводилось. Замена прав осуществляется в плановом порядке по мере истечения срока их действия, без каких-либо дополнительных условий, пересдачи или ограничений".Пресс-служба ДП Алматы
Граждан попросили не поддаваться на фейки и проверять информацию только из официальных источников.
"Распространение заведомо ложной информации – это не безобидная шутка, а деяние, влекущее уголовную ответственность, предусмотренную ст. 274 УК РК. Будьте внимательны! Доверяйте только проверенным источникам", – заключили в пресс-службе ДП Алматы.
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8 апреля 2025 года в "Правительстве для граждан" подробно рассказали о порядке замены водительского удостоверения.
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