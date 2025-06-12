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Общество

Казахстанцев, вылетающих в Россию, попросили приезжать в аэропорт еще раньше

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 12:24 Фото: Zakon.kz
С 30 июня 2025 года Россия меняет правила въезда в страну. Теперь для каждого въезжающего будет сформирован цифровой профиль, который включает в себя сбор биометрических данных. В связи с этим к пассажирам из Казахстана обратились с важным предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Авиакомпания VietJet Qazaqstan, которая раньше называлась Qaqaq Air, сделала заявление 12 июня 2025 года. В нем подчеркнуто, что сбор биометрии (отпечатки пальцев и фото) станет обязательным во всех пунктах пропуска через границу с Россией.

Также есть небольшое объяснение этому нововведению.

"Даже если между странами действует безвизовый режим, теперь иностранцам нужно заранее регистрироваться в системе ЕСИА (госуслуги) и подавать заявление о въезде через специальное мобильное приложение".VietJet Qazaqstan

Эти изменения, уточнили специалисты, вводятся в рамках второго этапа эксперимента по контролю въезда/выезда, согласно постановлению правительства РФ №1510 от 7 ноября 2024 года.

Обращение к пассажирам следующее:

"Рекомендуем прибыть в аэропорт минимум за 3 часа до вылета, чтобы избежать задержек при регистрации и прохождении биометрии. Анкету следует заполнить за 72 часа до вылета через приложение портала госуслуг".

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, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 12:24
Казахстанцы, планирующие поездку в Россию, должны будут уведомить об этом за 72 часа

Несколько дней ранее, 9 июня 2025 года, официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Айбек Смадияров высказался по введению новых требований.

Он также попросил казахстанцев заранее изучить новые требования по пересечению границы и добавил, что Казахстан изучает возможность введения зеркальных мер.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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