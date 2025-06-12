Казахстанцев, вылетающих в Россию, попросили приезжать в аэропорт еще раньше
Авиакомпания VietJet Qazaqstan, которая раньше называлась Qaqaq Air, сделала заявление 12 июня 2025 года. В нем подчеркнуто, что сбор биометрии (отпечатки пальцев и фото) станет обязательным во всех пунктах пропуска через границу с Россией.
Также есть небольшое объяснение этому нововведению.
"Даже если между странами действует безвизовый режим, теперь иностранцам нужно заранее регистрироваться в системе ЕСИА (госуслуги) и подавать заявление о въезде через специальное мобильное приложение".VietJet Qazaqstan
Эти изменения, уточнили специалисты, вводятся в рамках второго этапа эксперимента по контролю въезда/выезда, согласно постановлению правительства РФ №1510 от 7 ноября 2024 года.
Обращение к пассажирам следующее:
"Рекомендуем прибыть в аэропорт минимум за 3 часа до вылета, чтобы избежать задержек при регистрации и прохождении биометрии. Анкету следует заполнить за 72 часа до вылета через приложение портала госуслуг".
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Несколько дней ранее, 9 июня 2025 года, официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Айбек Смадияров высказался по введению новых требований.
Он также попросил казахстанцев заранее изучить новые требования по пересечению границы и добавил, что Казахстан изучает возможность введения зеркальных мер.