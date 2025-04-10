Ерлан Карин: В Казахстане было и будет особое отношение ко Дню Победы

Государственный советник Ерлан Карин обсудил направления реализации внутренней политики с членами Национального курултая, сообщает Zakon.kz.

В ходе обсуждения Ерлан Карин отметил:

– Одним из главных принципов, который мы всегда подчеркиваем, что нам не следует противопоставлять разные периоды своей истории. Потому что все это часть нашей общей истории. В целом у нашего общества неконфликтное, конструктивное отношение к вопросам истории.

Например, у нас в Казахстане было и будет особое, бережное отношение ко Дню Победы. В этом году мы также широко отмечаем 80-летие Победы.

Правительством утвержден План мероприятий по подготовке и празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоит из 94 пунктов и предусматривает проведение более 2 тысяч мероприятий и акций по всей стране. Также утверждены и реализуются аналогичные региональные планы памятных мероприятий.

Ежегодно десяткам школ и сотням улиц присваиваются имена героев Победы, в прошлом году степеням ордена "Айбын" присвоены имена казахстанских легендарных воинов-героев Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева. Авиабазе Сил воздушной обороны в городе Талдыкоргане присвоено имя дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского.

Эта системная работа будет продолжена и в будущем.