Вымогали деньги у шахтеров и бизнесменов: в Караганде задержали 25 членов ОПГ

В Карагандинской области ликвидирована преступная группировка. Потерпевшими от действий злоумышленников являются работники АО Qarmet, индивидуальные предприниматели и студенты, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка 1 апреля 2024 года уточнили, что в ходе оперативной разработки установлена причастность данной группировки к 12 преступлениям.

По данным полиции, подозреваемые избивали, вымогали имущество и отбирали деньги у потерпевших.

"В целом задержаны 25 членов группировки. Из них 10 наиболее активных арестованы. В ходе обысков изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, религиозная литература и крупная сумма денежных средств", – cообщил начальник департамента. Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев

Также в настоящее время проверяется их причастность к другим преступлениям.

"Иная информация в интересах следствия не разглашается", – добавил Алекешев.

12 марта КНБ заявил о задержании членов преступной группировки в Акмолинской области. По материалам следствия, они при покровительстве зарубежных так называемых воров в законе занимались вымогательством денежных средств у предпринимателей и пытались установить криминальный контроль над субъектами бизнеса курортной зоны "Бурабай".