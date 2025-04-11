Во исполнение поручения президента Касым-Жомарта Токаева в области Жетысу создан Региональный совет по профилактике наркомании.

Создание Совета является продолжением инициативы МВД РК, начавшейся в январе текущего года.

В его состав вошли сотрудники полиции, журналисты, известные спортсмены, общественные деятели и блогеры.

Фото: Управление по противодействию наркопреступности ДП области Жетысу

Совет нацелен на объединение населения в борьбе с наркотиками, совершенствование мер профилактики и популяризацию здорового образа жизни среди молодежи.

10 апреля т.г. сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции области Жетысу проведен совет по профилактике наркоправонарушений при участии начальника ДП области Жетысу, на котором был представлен состав Совета и вручены удостоверения членам совета.

Фото: управление по противодействию наркопреступности ДП области Жетысу

Председателем Совета назначен первый заместитель начальника Департамента полиции Е. Абдикенов. Его заместителями утверждены начальник Управления по противодействию наркопреступности Н. Сейсенбеков и директор КГУ "Қоғамдық келісім", депутат областного маслихата области Жетысу.

Фото: управление по противодействию наркопреступности ДП области Жетысу

Члены Совета обсудили совместный план мероприятий и определили основные направления предстоящей работы, где участвовали 25 человек.