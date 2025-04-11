#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
515.18
570.66
6.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
515.18
570.66
6.06
Общество

Выживут сильнейшие: Миннауки и высшего образования о юридических вузах

Председатель Комитета высшего и послевузовского образования МНВО Гульзат Кобенова, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 13:41 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
Председатель Комитета высшего и послевузовского образования МНВО Гульзат Кобенова 11 апреля 2025 года на парламентских слушаниях в Сенате заявила, что за последние годы в стране количество вузов, готовящих юристов, сокращено с 72 до 59, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что усилены квалификационные требования к юридическим вузам. Должен быть соответствующий профессорско-преподавательский состав и материально-техническая база.

"Работа сейчас продолжается в этом направлении, и все вузы, которые не выдержат конкуренцию, конечно, не смогут осуществлять подготовку кадров. Тем более когда у вузов есть академическая свобода и они сами с работодателями осуществляют разработку стандартов и последующее трудоустройство", – сказала Гульзат Кобенова.

Она пояснила, что министерство не преследует цели сократить вузы до какого-то определенного количества. В условиях академической самостоятельности и конкуренции произойдет естественный отбор.

"Уже на входе в юридическую специальность не каждый абитуриент может поступить. Первое условие – балл ЕНТ 75 баллов, то есть уже более подготовленная молодежь идет. Они будут выбирать более сильные вузы, чтобы трудоустроиться. И когда есть естественная конкуренция, выживут только сильнейшие вузы", – заключила Гульзат Кобенова.

Ранее эксперт предложила сократить в Казахстане вузы по подготовке юристов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Бауыржан Муканов
Читайте также
Цены на нефть упали: какие выплаты из Нацфонда получат дети
Общество
14:35, Сегодня
Цены на нефть упали: какие выплаты из Нацфонда получат дети
Снегопады, ливни, заморозки и жара до +28°С надвигаются на Казахстан: прогноз на выходные
Общество
14:16, Сегодня
Снегопады, ливни, заморозки и жара до +28°С надвигаются на Казахстан: прогноз на выходные
Глава Нацбанка об уличных табло с курсами валют: Это анахронизм 90-х годов
Общество
14:13, Сегодня
Глава Нацбанка об уличных табло с курсами валют: Это анахронизм 90-х годов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: