Выживут сильнейшие: Миннауки и высшего образования о юридических вузах

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

Председатель Комитета высшего и послевузовского образования МНВО Гульзат Кобенова 11 апреля 2025 года на парламентских слушаниях в Сенате заявила, что за последние годы в стране количество вузов, готовящих юристов, сокращено с 72 до 59, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что усилены квалификационные требования к юридическим вузам. Должен быть соответствующий профессорско-преподавательский состав и материально-техническая база. "Работа сейчас продолжается в этом направлении, и все вузы, которые не выдержат конкуренцию, конечно, не смогут осуществлять подготовку кадров. Тем более когда у вузов есть академическая свобода и они сами с работодателями осуществляют разработку стандартов и последующее трудоустройство", – сказала Гульзат Кобенова. Она пояснила, что министерство не преследует цели сократить вузы до какого-то определенного количества. В условиях академической самостоятельности и конкуренции произойдет естественный отбор. "Уже на входе в юридическую специальность не каждый абитуриент может поступить. Первое условие – балл ЕНТ 75 баллов, то есть уже более подготовленная молодежь идет. Они будут выбирать более сильные вузы, чтобы трудоустроиться. И когда есть естественная конкуренция, выживут только сильнейшие вузы", – заключила Гульзат Кобенова. Ранее эксперт предложила сократить в Казахстане вузы по подготовке юристов.

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