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Общество

Сократить вузы по подготовке юристов предложила эксперт

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, адвокаты, закон, адвокатская контора , фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 12:20 Фото: pexels
Руководитель Астанинского центра Евразийского института экономико-правовых исследований Университета Нархоз" Зауреш Баймолдина 11 апреля 2025 года на парламентских слушаниях в Сенате предложила сократить число вузов, готовящих юристов, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала, что в Казахстане в 59 вузах обучаются более 36 тыс. будущих юристов. При этом 97% студентов по направлению "право" учатся на платной основе. И только 3% – за счет госбюджета.

"Мы должны признать, что растеряли культ образованности. Вместо этого у нас в вузах появился культ денег. То есть сфера высшего юридического образования превратилась в коммерческую сферу. Преподаватели стали работниками организаций, деятельность которых направлена на извлечение прибыли. Для сравнения: накануне обретения независимости у нас в стране было всего 55 вузов, в которых обучались в целом по всем специальностям 60,5 тысячи студентов. Теперь же у нас 59 вузов и студентов, которые в последующем получат диплом юриста – 36,5 тысячи", – сказала Зауреш Баймолдина.

Она отметила, что сейчас в вузах Казахстана обучается свыше 680 тыс. студентов. По данным ЮНЕСКО, в 1990 году по уровню образования СССР занимал третье место в мире. В рейтинге стран по качеству системы образования Казахстан занял лишь 62 место из 93.

"Таким образом, мы фактически можем даже сказать, что у нас сейчас нет культа знаний, у нас культ дипломов. Статус преподавателя вуза в обществе очень низок, в том числе и социальный", – констатировала профессор.

Кандидат юридических наук подчеркнула, что нужны меры господдержки, стимулирование научно-образовательной инновационной деятельности ученых-преподавателей, чтобы создать основы для решения существующих проблем и кардинально сократить вузы, осуществляющие подготовку юристов.

"Средства, выделяемые сейчас из бюджета на множество вузов, сконцентрировать в оставшихся. Тогда будет качество преподавательского состава, качество обучения и, соответственно, качество выпускников", – сообщила Зауреш Баймолдина.

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек считает, что нужно уделить внимание новым отраслям права. Это цифровое страхование, цифровое управление, основы криптовалюты, медиаправо, цифровое право, киберправо и майнинговое право. Вся система юридического образования должна быть подвергнута цифровизации.

"Подготовка юридических кадров превратилась в дикий бизнес, который ничем не связан с юриспруденцией и государственной политикой в сфере образования", – заявил Бакытжан Базарбек.

Он добавил, что за время обретения независимости в Казахстане подготовлены почти 500 тыс. юристов. С учетом заочного и дистанционного образования – почти под 1 млн человек.

"Мы можем сократить вузы с 59 до 20. Мы можем сократить стандарты образования, улучшить стандарты образования. Но мы можем повысить качество образования? Нет! Почему? Потому что нет идеологии. Всеобщей идеологии, системной информационно-пропагандистской работы с обществом и населением, жесткой политики МОН в сфере образования", – заключил Бакытжан Базарбек.

Ранее сообщалось, что разработаны новые правила поступления в Академию правосудия.

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Бауыржан Муканов
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