Это была честь и ответственность: Ерболат Досаев попрощался с алматинцами

Экс-аким Алматы Ерболат Досаев выступил перед активом мегаполиса во время назначения на пост главы города Дархана Сатыбалды, сообщает Zakon.kz.

Бывший градоначальник выразил глубокую признательность президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за оказанное доверие и возможность служить родному городу в один из самых трудных периодов в истории страны. Досаев отметил, что для него это была не только честь, но и большая ответственность.

"С самого начала своей работы я старался приложить все мои знания и накопленный опыт, чтобы оправдать это высокое доверие и вывести Алматы на устойчивую траекторию его развития. Прошедшие три с лишним года в моей жизни были для меня временем серьезных вызовов и значимых достижений в деле качественных изменений и улучшения качества жизни его жителей", – сказал он.

Досаев напомнил, какие события произошли в мегаполисе за время его руководства:

по поручению и при прямой поддержке главы государства приняли более 20 стратегических документов, определяющих будущее развитие Алматы – программу развития до 2030 года, новый Генплан до 2040 года, мастер-план Транспортного каркаса города;

приступили к глубокой модернизации всей инженерной инфраструктуры – построено и модернизировано 540 км сетей водоснабжения и водоотведения, более 480 км электрических сетей, построено 75 км новых и отремонтировано 650 км дорог;

за прошедшие три года экономика Алматы выросла более чем на 20% и превысила 29 трлн тенге;

доходы бюджета по сравнению с началом 2022 годом выросли более чем в 2,2 раза до 2,5 трлн тенге.

построили и модернизировали 57 учебных заведений и 12 объектов здравоохранения.

привлечено более пяти трлн тенге, доля малого и среднего бизнеса в экономике города впервые превысила 60%;

экспорт готовой продукции из Алматы в страны ЕАЭС вырос в три раза – более двух млрд долларов по итогам 2024 года.

Досаев подчеркнул, что таких результатов удалось достичь благодаря поддержке главы государства, алматинцев и слаженной работе команды – настоящих профессионалов и патриотов города.

"Хочу выразить искреннюю признательность всем за ваше активное участие, неравнодушие и поддержку нашей работы. Я искренне верю в светлое будущее Алматы, как самого современного и развитого мегаполиса с высоким качеством жизни и комфортной городской средой", – сказал бывший аким.

24 мая 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового акима Алматы. Им стал Дархан Сатыбалды.

Утром 24 мая 2025 года глава государства подписал указ об освобождении Ерболата Досаева от должности акима Алматы. Он занимал этот пост с 31 января 2022 года.