Дружили с четырех лет: жителя Уральска признали виновным в убийстве лучшего друга

В специализированном межрайонном уголовном суде Уральска огласили приговор Мейірімбеку Серікұлы. Суд признал его виновным по статье 99 УК РК "Убийство" и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы. Приговор огласила судья Динара Гильманова, передает корреспондент Zakon.kz.

Наказание мужчина будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Трагедия произошла 14 февраля 2024 года. Турарбек Кенжегалиев с лучшим другом Мейірімбеком Серікұлы отправился на застолье. Их пригласили знакомые. Ближе к полуночи между гостями произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Турарбек Кенжегалиев получил три ножевых ранения и скончался на месте. Мейірімбек Серікұлы также был жестоко избит. Несмотря на это, он оказался на скамье подсудимых и получил срок.

Однако все участники процесса, в том числе и родные погибшего Турарбека Кенжегалиева, не верят, что жестокое убийство мог совершить Мейірімбек Серікұлы. Они уверены, что в деле замешаны другие люди.

"Мы не верим, что моего сына мог убить Мейірімбек. Они выросли у меня на глазах. Мейірімбек называл меня мамой и дружил с моим сыном с самого детства, с четырех лет они были не разлей вода. Были свидетели, которые прямо указали, что их обоих избили несколько мужчин. Там были еще и женщины, все они приходятся друг другу родственниками. После произошедшего они спокойно покинули место. Один и вовсе унес нож, которым убили моего сына. Зачем? Следствие изначально шло по неправильному пути, а суд пошел у них на поводу", – сказала мама убитого Турарбека Кенжегалиева Турсынай Рахимова.

Мама осужденного Турсын Кабенова участвовала в суде в качестве общественного защитника сына, знакомилась с материалами дела, изучала доводы обвинения и слушала всех свидетелей. Однако прямых доказательств вины сына она не услышала и не увидела.

"Мой сын сам был жестоко избит, лежал в подъезде с разбитой головой. На ноже нет его отпечатков пальцев. Свидетелем выступала одна женщина, которая живет в том же доме, где произошло убийство. Она прямым текстом сказала, что были несколько мужчин, которые избивали наших мальчиков. Почему они идут в качестве свидетелей?" – негодует женщина.

Фото: Zakon.kz/Алекса Новикова

Кроме этого, родственники осужденного и сам Мейірімбек Серікұлы также твердит о своей невиновности.

"Меня осудили за убийство человека, но я категорически не признаю свою вину. Я сам был жестоко избит в ту ночь. Турарбек был моим лучшим другом, мы дружили с четырех лет, вместе выросли. Он был мне как родной брат, мы никогда даже не ругались, не говоря уже о драках. Я непременно буду обжаловать приговор", – сказал подсудимый.

Стороны намерены обратиться в апелляционную коллегию и добиться отмены вердикта.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.