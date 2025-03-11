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Общество

Иностранца признали виновным в убийстве четырех соотечественников в ЗКО

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 11:22 Фото: Zakon.kz
В специализированном межрайонном уголовном суде Уральска рассмотрели уголовное дело в отношении 48-летнего гражданина Узбекистана Шафхата Жазилова. Его обвинили в убийстве двух и более лиц, сообщает Zakon.kz.

Из материалов дела следует, что весной 2024 года Жазилов и еще 15 граждан Узбекистана приехали на сезонную работу в село Богатск района Байтерек. Здесь они занимались земледелием и жили во временном строении, в таком называемом "балагане".

В мае того же года между Жазиловым и его соотечественником произошел словесный конфликт. Подсудимого выводили из строения, просили успокоиться, однако тот еще больше злился, хватался за топор и вилы. В итоге со словами "я вас всех убью!" схватил канистру с бензином и бросил на газовую плиту. На ней готовился завтрак. Мгновенно вспыхнул пожар. Четверым гражданам Узбекистана спастись не удалось, от полученных ожогов они скончались на месте. Кстати, погибшие являлись братьями. Еще один мужчина получил серьезные термические ожоги.

"Погибшие были единственными кормильцами, у них остались пожилые родители, дети. При этом никто не стал требовать возмещения морального либо материального ущерба. Все просили лишь пожизненно лишить Жазилова свободы. Родственники погибших не хотели видеть его на родине. Потерпевшие участвовали в суде онлайн", – зачитал судья Аслабек Дюсенгалиев.

Сам Шафхат Жазилов с обвинением не согласился. По его словам, он не собирался убивать соотечественников и думал, что в канистре не бензин, а вода. Жазилов предположил, что кто-то хотел его подставить. Он просил судить его за убийство по неосторожности. Однако суд не принял его слова во внимание, так как были свидетели, которые прямо указали, что Жазилов произнес слова "я вас всех убью" и ему достоверно было известно, что в канистре находится горючее, а вода хранилась в алюминиевых емкостях.

Таким образом, суд признал Шафхата Жазилова виновным в убийстве двух и более лиц. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

11 февраля 2025 года в Алматы произошел другой жуткий случай: на территории мусороперерабатывающего предприятия при сортировке мусора нашли расчлененное тело женщины.

Алекса Новикова
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