Социальный лифт: воспитанникам детдома в Шымкенте подарили спортивную форму в рамках проекта "Народная лига"

Воспитанники детских домов Казахстана получают уникальную возможность построить спортивную карьеру благодаря проекту "Народная лига", который реализуется при поддержке Halyk Bank и Федерации баскетбола РК, передает корреспондент Zakon.kz.

Один из ярких примеров – шымкентский центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Юные спортсмены получили полную экипировку для занятий баскетболом и уже показывают впечатляющие результаты.

"Сегодня дети – участники проекта "Народная лига" получили новую спортивную форму, мячи и необходимый инвентарь. Halyk на протяжении 17 лет поддерживает ребят и полностью спонсирует их тренировки, экипировку и участие в чемпионате "Кубок Надежды". Это торжественный и в то же время очень теплый момент, ведь за каждой формой – настоящая история, энергия и стремление ребят к лучшему будущему. Halyk уделяет большое внимание этому социальному проекту, потому что мы верим, что спорт помогает не только развиваться физически, но и формирует характер, уверенность и способствует лучшему будущему для участников проекта", – прокомментировала заместитель председателя правления Halyk и куратор проекта "Народная лига" Ольга Вурос.

Фото: Карина Адильбекова

Инвентарь в рамках проекта "Народная лига" предоставляется в полном объеме: от тренировочных и игровых форм до мячей, сеток, кроссовок и спортивных костюмов.

"Это дети, которые оказались в трудной социальной ситуации. Я думаю, занятия спортом формируют характер, готовность к вызовам взрослой жизни. Они помогают понять, что им интересно. Несколько ребят уже играли в профессиональных лигах, кто-то работает тренером, кто-то стал судьей. Это примеры того, как дети находят свой путь и добиваются успеха. И я считаю, что миссия этого проекта шире, чем просто спортивный проект", – отмечает президент Национальной федерации баскетбола Абай Алпамысов.

Проект реализуется системно: занятия баскетболом проходят трижды в неделю. Финальные соревнования традиционно проводятся летом. В этом году они впервые состоятся в Астане.

"Поддержка со стороны Halyk Bank охватывает все: зарплаты тренеров, экипировку, оборудование для спортивных залов. Я бы хотел выразить благодарность спонсору – такие серьезные компании находят возможность и средства, чтобы поддержать именно таких детей", – добавил Алпамысов.

В шымкентской спортивной команде 20 ребят – 10 мальчиков и 10 девочек, начиная с 4-го по 11-й классы. Тренер Данил Серединский с гордостью рассказывает об их успехах.

"Это в первую очередь дисциплина. Они стали серьезнее относиться к учебе и спорту. В 2023 году ребята стали чемпионами Казахстана среди детских домов и интернатов, девочки – бронзовыми призерами. В 2024 году обе команды завоевали чемпионские титулы. Это результат упорного труда и поддержки", – говорит тренер Данил Серединский.

Фото: Карина Адильбекова

Такая забота о деталях – не просто внешний антураж, а важная составляющая воспитательного процесса. Для детей это не просто одежда и оборудование, это символ принадлежности к команде, ощущение своей значимости и уверенности в себе. Они начинают чувствовать, что к ним относятся серьезно, как к настоящим спортсменам. Новая форма и качественный инвентарь вдохновляют ребят стремиться к лучшему, ставят перед ними новые цели. Даже младшие воспитанники с восхищением наблюдают за старшими товарищами, стремясь достичь таких же высот, попасть в команду, надеть заветную форму и однажды выйти на площадку уже в роли чемпиона, как отмечает тренер.

"Перспективы у ребят очень большие. В этом году четверо мальчиков и три девочки заканчивают 11-й класс и все планируют поступать в спортивные вузы, чтобы стать тренерами или учителями физкультуры. Двое мальчиков уже тренируются в спортшколе, и я уверен, что они попадут в высшую лигу", – говорит Серединский.

Капитан команды мальчиков, Богдан Кириченко, занимается баскетболом уже четыре года. Его вдохновляет тренер и сама возможность проявить себя.

"Мне нравится, что нам организуют спортивные игры. Мы можем показать свою игру и достичь результатов. Новая форма дает новые ощущения, помогает играть. Хочется дальше играть и достигать успехов. Я планирую перейти в баскетбольный клуб Шымкента и дойти до высшей лиги. Мой главный кумир – мой тренер, он нас поднял с нуля", – говорит Богдан Кириченко, спортсмен.

Фото: Карина Адильбекова

Сегодня в центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитываются 118 детей. Благодаря проекту "Народная лига", который проводится ежегодно, десятки мальчиков и девочек получают возможность заниматься спортом на профессиональном уровне, раскрывая свои таланты и строя уверенное будущее.

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