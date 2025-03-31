Экзоскелет, массаж на дому и автоволонтеры: новый проект открылся в реабилитационном центре Талдыкоргана

В Талдыкоргане благодаря инициативе спортивно-реабилитационного центра "Асар" люди с инвалидностью теперь имеют возможность получать услуги на дому, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Создатель и руководитель спортивно-реабилитационного центра Ельдос Баялышбаев рассказал корреспонденту Zakon.kz о том, как была создана новая услуга.

Фото Дмитрия Ерофеева

"Большому числу людей с инвалидностью трудно добираться до нашего центра на реабилитацию. Кто-то живет, скажем, на пятом этаже, откуда, если нет лифта, маломобильному человеку трудно спуститься. Есть работающие люди с инвалидностью, которым прописан курс реабилитации. Но у них просто нет времени посещать наш центр, хотя в этом есть необходимость. И возникла идея облегчить этим людям жизнь, создать выездную бригаду специалистов по медицинской реабилитации". руководитель центра "Асар" Ельдос Баялышбаев

Фото Дмитрия Ерофеева

Теперь центр сам "приезжает" к своим пациентам. Массажист и врач ЛФК берут с собой специальные маты, чтобы удобно было работать, и оказывают услуги и днем, и вечером.

"За год мы планируем охватить таким образом порядка 200 человек. И хочу поблагодарить отзывчивое общество автоволонтеров, помогающим гражданам с инвалидностью передвигаться по Талдыкоргану и окрестностям. Есть, конечно, служба инватакси, которая принимает заявки от маломобильных людей, но здесь нужно ждать своей очереди. А автоволонтеры откликаются намного быстрее. Есть случаи, когда человеку нужно завезти, например, уголь во двор, или перевезти вещи. И тогда тоже находятся добровольные помощники". руководитель центра "Асар" Ельдос Баялышбаев

Фото Дмитрия Ерофеева

Ельдос Баялышбаев создал свой реабилитационный центр, сам оказавшись почти обездвиженным в результате несчастного случая. Сумев взять себя в руки и пройдя многочисленные курсы лечения и реабилитации, будучи в инвалидной коляске, он сначала открыл с соратниками фитнес-зал для таких же, как он сам, в подвале жилого дома, а затем замахнулся на строительство современного центра. При этом были использованы гранты по нескольким программам, в том числе зарубежным. Благодаря специальным грантам Японии по программе "Корни травы", которых центр был удостоен трижды, здесь появилось, например, самое современное оборудование, включая экзоскелет.

Фото Дмитрия Ерофеева

"Нам он был крайне необходим, – рассказывает Баялышбаев. – Обошелся в 107 миллионов тенге. Но это один из лучших комплектов подобного оборудования в мире. Весит экзоскелет всего 17 килограммов, им легко управлять с планшета. Самые сложные пациенты делают в нем шаги, и это радует".

Фото Дмитрия Ерофеева

За десять с небольшим лет существования центра здесь прошли реабилитацию более 4 000 человек, и более половины из них стали передвигаться самостоятельно или при помощи ходунков. В 2025 году здесь запланировано принять 1 800 человек, и 200 из них получат помощь выездной бригады реабилитологов. У центра, кстати, есть и небольшой пансионат на озере Алаколь.

Работу учреждения оценил на днях в ходе своего рабочего визита в область Жетысу вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев.

"Понравилось, как работает уникальный объект – спортивно-реабилитационный центр "Асар", созданный поэтапно, и во многом благодаря грантовым средствам, – поделился мнением с прессой Ертаев. – Здесь очень хорошее оснащение, есть выездная помощь людям, нуждающимся в медицинской реабилитации, и есть возможности расширить проект".

К слову, область Жетысу по уровню доступности инфраструктуры для граждан с ограниченными по здоровью возможностями – одна из лучших в стране.

"На данном этапе в области Жетысу уровень доступности инфраструктуры для людей с инвалидностью достиг 69%, – сообщили в пресс-службе акима области. – Это лучший показатель в стране, где в среднем он составляет 50-55%".

Фото Дмитрия Ерофеева

По информации областного управления координации занятости и социальных программ, за 2022-2024 годы в регионе адаптированы к передвижению инвалидов 625 объектов.

"В 2025 году будет адаптировано еще 195 объектов, как государственных, так и частных, при этом для госучреждений предусмотрено бюджетное финансирование", – пояснили в управлении.

В регионе функционируют 13 учреждений, оказывающих специальные социальные услуги для лиц с инвалидностью. И в 2025 году в Талдыкоргане начнется строительство еще одного реабилитационного центра на 150 мест.

Ранее Zakon.kz сообщал, что с 1 января 2025 года система оказания специальных социальных услуг перешла в новый формат финансирования. Что нужно знать казахстанцам про пособия по инвалидности и потере кормильца, мы рассказывали здесь. О том, каковы сейчас правила регистрации на портале социальных услуг, можно узнать по этой ссылке.

По состоянию на 1 февраля 2025 года казахстанцам в виде пособий и социальных выплат по инвалидности и потере кормильца было выплачено более 60 млрд тенге.

