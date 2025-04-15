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Общество

Эксперт: Почти половина автопарка Казахстана старше 20 лет

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 17:14 Фото: Zakon.kz
Руководитель отдела аналитики Казахстанского автомобильного союза Ильяс Альжанов 15 апреля 2025 года на Automechanika Astana рассказал, что около 2,5 млн легковых автомобилей в Казахстане старше 20 лет и вредят экологии, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что автопарк Казахстана на начало текущего года насчитывает более 5 млн легковых автомобилей.

"Но почти половина из них старше 20 лет. Это серьезный вызов для экологии и здоровья нашего населения. Предлагаемые меры для обновления парка: выкуп старых автомобилей у населения, обмен на скидку для приобретения нового автомобиля, а также программа по экспорту и утилизация. Все это в совокупности должно помочь обновить наш парк. Продажи новых автомобилей у нас растут ежегодно. Мы видим динамику роста за последние 7 лет", – озвучил Ильяс Альжанов.

По его словам, с 2018 года рынок вырос более чем в 3 раза – с 61 тыс. проданных автомобилей до более чем 205 тыс.

"2023 год стал настоящим прорывом – почти 200 тыс. 2024 год также сохраняет темпы. Мы прогнозируем, что в 2025 году рынок вырастет примерно еще на 3% и достигнет отметки 210 тыс. единиц проданных автомобилей. Это будет новый максимум и показатель устойчивого роста спроса", – дополнил Ильяс Альжанов.

9 апреля 2025 год первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин рассказал, как изменится налог на транспорт в Казахстане.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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