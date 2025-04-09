#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
518.57
566.59
6.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
518.57
566.59
6.05
Общество

Налог на транспорт станет проще и дешевле в Казахстане, но не для всех авто

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 16:27 Фото: Zakon.kz
Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин 9 апреля 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал, как изменится налог на транспорт в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что ставки налога и МРП в проекте Налогового кодекса остаются такими же, как и были. Теперь предлагается, что чем старше машина, тем меньше налог. Для автомобилей старше 10 лет налог будет ниже на 30%, для авто старше 20 лет – на 50%. Для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 3000 кубических сантиметров, произведенных после 31 декабря 2013 года, суммы налогов тоже будут меньше.

"Эти диспропорции убираем, сейчас выровняется просто. Мы дадим цифры, там есть отдельные исключения, и их убираем, поскольку поле будет одинаковое. Неважно, какого года теперь выпуска, потому что есть норма, связанная со сроком использования авто", – пояснил Азамат Амрин.

При этом в новом транспортном налоге нет экологической составляющей, так как это имущественный налог. В МНЭ считают, что налог не отразится на рынке подержанных авто. Люди как покупали такие машины, так и будут.

"У нас когда-то была такая шкала, зависимость от срока эксплуатации транспортного средства. И когда мы ее убирали, то подразумевали, что люди начнут покупать новые машины. Но, к сожалению, этого не произошло", – отметил Азамат Амрин.

Вице-министр напомнил, что в Казахстане в основном эксплуатируют старые автомобили, и ситуация с обновлением автопарка не изменилась в последние годы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 16:27
Мажилис одобрил проект Налогового кодекса в первом чтении

Ранее казахстанцам напомнили важные детали по оплате налога на транспорт.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Бауыржан Муканов
Читайте также
Современный мусороперерабатывающий завод построят в Алматы
Общество
17:04, Сегодня
Современный мусороперерабатывающий завод построят в Алматы
Нет никакой подоплеки – депутат прокомментировал конфликт курьера и клиента
Общество
16:54, Сегодня
Нет никакой подоплеки – депутат прокомментировал конфликт курьера и клиента
В МНЭ ответили на предложение отложить налоговую реформу в Казахстане
Общество
16:17, Сегодня
В МНЭ ответили на предложение отложить налоговую реформу в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: