Налог на транспорт станет проще и дешевле в Казахстане, но не для всех авто

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин 9 апреля 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал, как изменится налог на транспорт в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что ставки налога и МРП в проекте Налогового кодекса остаются такими же, как и были. Теперь предлагается, что чем старше машина, тем меньше налог. Для автомобилей старше 10 лет налог будет ниже на 30%, для авто старше 20 лет – на 50%. Для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 3000 кубических сантиметров, произведенных после 31 декабря 2013 года, суммы налогов тоже будут меньше.

"Эти диспропорции убираем, сейчас выровняется просто. Мы дадим цифры, там есть отдельные исключения, и их убираем, поскольку поле будет одинаковое. Неважно, какого года теперь выпуска, потому что есть норма, связанная со сроком использования авто", – пояснил Азамат Амрин.

При этом в новом транспортном налоге нет экологической составляющей, так как это имущественный налог. В МНЭ считают, что налог не отразится на рынке подержанных авто. Люди как покупали такие машины, так и будут.

"У нас когда-то была такая шкала, зависимость от срока эксплуатации транспортного средства. И когда мы ее убирали, то подразумевали, что люди начнут покупать новые машины. Но, к сожалению, этого не произошло", – отметил Азамат Амрин.

Вице-министр напомнил, что в Казахстане в основном эксплуатируют старые автомобили, и ситуация с обновлением автопарка не изменилась в последние годы.

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