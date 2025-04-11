Патриотический челлендж стартовал в Астане к 80-летию Победы

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Астане стартовала патриотическая онлайн-акция "Моя история Победы".

Как передает официальный сайт акимата столицы, в рамках челленджа "Моя история Победы" горожане публикуют на своих личных страницах в социальных сетях истории о родственниках-участниках войны, а также делятся семейными архивными фотографиями и воспоминаниями.

Участники могут размещать фотографии и видеоролики, посвященные близким, участвовавшим в Великой Отечественной войне, сопровождая их краткими историями или воспоминаниями.

В рамках челленджа пользователи могут также зачитывать фронтовые письма, стихи о мужестве героев или исполнять песни военных лет.

Цель этого челленджа – распространение семейных историй и архивных материалов, что позволяет молодежи и взрослым делиться воспоминаниями о своих близких-участниках войны. Это помогает сохранить связь с прошлым и отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны.

Присоединившись к челленджу, каждый может внести свой вклад в сохранение исторической памяти и поддержать дух единства в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.