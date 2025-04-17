Интернет-мошенничество: схемы, которые должны знать все

Отдел по расследованию киберпреступлений Жетысу 17 апреля выступил с предупреждением об участившихся фактах интернет-мошенничеств, сообщает Zakon.kz.

В полиции отмечают, что преступники используют все более изощренные схемы, играя на доверчивости людей и маскируясь под представителей государственных органов или банков.

Распространенные схемы обмана:

Под видом оператора связи мошенники звонят и сообщают, что срок действия SIM-карты якобы истекает. Далее просят продиктовать четырехзначный код из SMS, после чего получают доступ к вашим данным и оформляют кредиты на ваше имя. Иногда перезванивают с другого номера, представляясь сотрудниками госорганов – для "предотвращения мошенничества".

Важно: настоящие сотрудники госструктур никогда не решают подобные вопросы по телефону – вас пригласят в ближайшее отделение.

Фальшивые сотрудники банков : поступает звонок от "службы безопасности банка", где сообщают о подозрительных операциях на вашем счете. Затем предлагают перевести деньги на "резервный счет" и требуют данные карты.

Помните : ни при каких обстоятельствах не сообщайте SMS-коды и реквизиты вашей карты.

Объявления в интернете : злоумышленники размещают ложные объявления на популярных платформах ("Колеса", OLX, Instagram) с заниженными ценами, провоцируя вас на предоплату за несуществующий товар.

: злоумышленники размещают ложные объявления на популярных платформах ("Колеса", OLX, Instagram) с заниженными ценами, провоцируя вас на предоплату за несуществующий товар. Взлом WhatsApp : мошенники получают доступ к аккаунтам ваших знакомых и рассылают просьбы о займе. Люди, полагая, что общаются с другом или родственником, переводят деньги.

Совет : всегда проверяйте просьбы, перезвонив лично.

Как защитить себя:

никогда не передавайте личные данные и фото банковских карт посторонним;

не соглашайтесь на предоплату в онлайн-сделках;

не переводите деньги на неизвестные счета или кошельки;

не отправляйте средства даже знакомым, если счет вызывает сомнения, – сначала свяжитесь с ними напрямую;

при первых признаках мошенничества немедленно звоните в полицию по номеру 102.

Сегодня, 17 апреля, Национальный банк Казахстана предупредил граждан об участившихся случаях предоставления злоумышленниками поддельных документов с использованием официального бланка НБК. Злоумышленники направляют поддельные письма от имени Нацбанка, в которых уведомляют граждан о наличии "кредитного счета" или необходимости погашения возникшей кредитной задолженности.