#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
521.67
592.46
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
521.67
592.46
6.32
Общество

Интернет-мошенничество: схемы, которые должны знать все

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 10:20 Фото: pixabay
Отдел по расследованию киберпреступлений Жетысу 17 апреля выступил с предупреждением об участившихся фактах интернет-мошенничеств, сообщает Zakon.kz.

В полиции отмечают, что преступники используют все более изощренные схемы, играя на доверчивости людей и маскируясь под представителей государственных органов или банков.

Распространенные схемы обмана:

  • Под видом оператора связи мошенники звонят и сообщают, что срок действия SIM-карты якобы истекает. Далее просят продиктовать четырехзначный код из SMS, после чего получают доступ к вашим данным и оформляют кредиты на ваше имя. Иногда перезванивают с другого номера, представляясь сотрудниками госорганов – для "предотвращения мошенничества".

Важно: настоящие сотрудники госструктур никогда не решают подобные вопросы по телефону – вас пригласят в ближайшее отделение.

  • Фальшивые сотрудники банков: поступает звонок от "службы безопасности банка", где сообщают о подозрительных операциях на вашем счете. Затем предлагают перевести деньги на "резервный счет" и требуют данные карты.

Помните: ни при каких обстоятельствах не сообщайте SMS-коды и реквизиты вашей карты.

  • Объявления в интернете: злоумышленники размещают ложные объявления на популярных платформах ("Колеса", OLX, Instagram) с заниженными ценами, провоцируя вас на предоплату за несуществующий товар.
  • Взлом WhatsApp: мошенники получают доступ к аккаунтам ваших знакомых и рассылают просьбы о займе. Люди, полагая, что общаются с другом или родственником, переводят деньги.

Совет: всегда проверяйте просьбы, перезвонив лично.

Как защитить себя:

  • никогда не передавайте личные данные и фото банковских карт посторонним;
  • не соглашайтесь на предоплату в онлайн-сделках;
  • не переводите деньги на неизвестные счета или кошельки;
  • не отправляйте средства даже знакомым, если счет вызывает сомнения, – сначала свяжитесь с ними напрямую;
  • при первых признаках мошенничества немедленно звоните в полицию по номеру 102.

Сегодня, 17 апреля, Национальный банк Казахстана предупредил граждан об участившихся случаях предоставления злоумышленниками поддельных документов с использованием официального бланка НБК. Злоумышленники направляют поддельные письма от имени Нацбанка, в которых уведомляют граждан о наличии "кредитного счета" или необходимости погашения возникшей кредитной задолженности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Жителей Алматы предупредили о начале биообработки зеленых насаждений
Общество
10:37, Сегодня
Жителей Алматы предупредили о начале биообработки зеленых насаждений
Страны СНГ договорились расширить торгово-экономическое сотрудничество
Общество
10:35, Сегодня
Страны СНГ договорились расширить торгово-экономическое сотрудничество
Шаг к четкому миру: что нужно учесть при лазерной коррекции зрения
Общество
10:29, Сегодня
Шаг к четкому миру: что нужно учесть при лазерной коррекции зрения
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: