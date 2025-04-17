Интернет-мошенничество: схемы, которые должны знать все
В полиции отмечают, что преступники используют все более изощренные схемы, играя на доверчивости людей и маскируясь под представителей государственных органов или банков.
Распространенные схемы обмана:
- Под видом оператора связи мошенники звонят и сообщают, что срок действия SIM-карты якобы истекает. Далее просят продиктовать четырехзначный код из SMS, после чего получают доступ к вашим данным и оформляют кредиты на ваше имя. Иногда перезванивают с другого номера, представляясь сотрудниками госорганов – для "предотвращения мошенничества".
Важно: настоящие сотрудники госструктур никогда не решают подобные вопросы по телефону – вас пригласят в ближайшее отделение.
- Фальшивые сотрудники банков: поступает звонок от "службы безопасности банка", где сообщают о подозрительных операциях на вашем счете. Затем предлагают перевести деньги на "резервный счет" и требуют данные карты.
Помните: ни при каких обстоятельствах не сообщайте SMS-коды и реквизиты вашей карты.
- Объявления в интернете: злоумышленники размещают ложные объявления на популярных платформах ("Колеса", OLX, Instagram) с заниженными ценами, провоцируя вас на предоплату за несуществующий товар.
- Взлом WhatsApp: мошенники получают доступ к аккаунтам ваших знакомых и рассылают просьбы о займе. Люди, полагая, что общаются с другом или родственником, переводят деньги.
Совет: всегда проверяйте просьбы, перезвонив лично.
Как защитить себя:
- никогда не передавайте личные данные и фото банковских карт посторонним;
- не соглашайтесь на предоплату в онлайн-сделках;
- не переводите деньги на неизвестные счета или кошельки;
- не отправляйте средства даже знакомым, если счет вызывает сомнения, – сначала свяжитесь с ними напрямую;
- при первых признаках мошенничества немедленно звоните в полицию по номеру 102.
Сегодня, 17 апреля, Национальный банк Казахстана предупредил граждан об участившихся случаях предоставления злоумышленниками поддельных документов с использованием официального бланка НБК. Злоумышленники направляют поддельные письма от имени Нацбанка, в которых уведомляют граждан о наличии "кредитного счета" или необходимости погашения возникшей кредитной задолженности.