Нацбанк обратился к казахстанцам из-за уведомлений о наличии "кредитного счета"
Как следует из заявления, распространенного 16 апреля 2025 года, злоумышленники направляют поддельные письма от имени Нацбанка, в которых уведомляют граждан о наличии "кредитного счета" или необходимости погашения возникшей кредитной задолженности.
"Для большей достоверности на поддельных документах размещаются подписи, имена и печати "уполномоченных лиц" Национального банка. Ложные данные предоставляются злоумышленниками в том числе для осуществления денежных переводов или хищения денежных средств граждан".Пресс-служба НБК
Кроме того, злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта для создания фейковых видеороликов с использованием лиц работников Нацбанка. При этом злоумышленники размещают в социальных сетях поддельную рекламу о фальшивых инвестиционных компаниях и предоставлении бесплатной юридической помощи по возврату похищенных денежных средств.
"В этой связи Национальный банк призывает граждан проявлять бдительность, не отправлять денежные средства на сомнительные счета, не доверять недостоверным рассылкам и непроверенным документам".Пресс-служба НБК
В пресс-службе напомнили, что Нацбанк не обслуживает счета физических лиц, не занимается кредитованием граждан, не предоставляет юридические услуги, а также не проводит денежные расчеты с населением.
"Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц Национальный банк Казахстана рекомендует при поступлении звонков от якобы работников государственных органов или Национального банка прервать разговор и при необходимости самостоятельно обратиться по официальному номеру государственного органа. Если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан".Пресс-служба НБК
Для получения консультации гражданам следует обратиться в контакт-центр Нацбанка по номеру 1477.
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