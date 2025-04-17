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Общество

Нацбанк обратился к казахстанцам из-за уведомлений о наличии "кредитного счета"

Мошенничество, мошенники, взлом данных, мошеннические схемы, заявление Нацбанка о мошенниках, заявление Национального банка РК о злоумышленниках, злоумышленники, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 10:12 Фото: Zakon.kz
Национальный банк Казахстана предупреждает граждан об участившихся случаях предоставления злоумышленниками поддельных документов с использованием официального бланка НБК, сообщает Zakon.kz.

Как следует из заявления, распространенного 16 апреля 2025 года, злоумышленники направляют поддельные письма от имени Нацбанка, в которых уведомляют граждан о наличии "кредитного счета" или необходимости погашения возникшей кредитной задолженности.

"Для большей достоверности на поддельных документах размещаются подписи, имена и печати "уполномоченных лиц" Национального банка. Ложные данные предоставляются злоумышленниками в том числе для осуществления денежных переводов или хищения денежных средств граждан".Пресс-служба НБК

Кроме того, злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта для создания фейковых видеороликов с использованием лиц работников Нацбанка. При этом злоумышленники размещают в социальных сетях поддельную рекламу о фальшивых инвестиционных компаниях и предоставлении бесплатной юридической помощи по возврату похищенных денежных средств.

"В этой связи Национальный банк призывает граждан проявлять бдительность, не отправлять денежные средства на сомнительные счета, не доверять недостоверным рассылкам и непроверенным документам".Пресс-служба НБК

В пресс-службе напомнили, что Нацбанк не обслуживает счета физических лиц, не занимается кредитованием граждан, не предоставляет юридические услуги, а также не проводит денежные расчеты с населением.

"Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц Национальный банк Казахстана рекомендует при поступлении звонков от якобы работников государственных органов или Национального банка прервать разговор и при необходимости самостоятельно обратиться по официальному номеру государственного органа. Если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан".Пресс-служба НБК

Для получения консультации гражданам следует обратиться в контакт-центр Нацбанка по номеру 1477.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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