Могут ли в Астане открыть еще один городской пляж, рассказал Касымбек

Аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями прокомментировал предложение открыть в районе Триатлон парка еще один городской пляж, сообщает корреспондент Zakon.kz.

С таким запросом к столичному акиму обратился один из жителей города.

"Сейчас идет реконструкция набережной на пересечении с рекой Акбулак, и хотелось бы, чтобы ДЧС совместно с акиматом узаконили это место (для купания. – Прим. ред.), потому что там дети купаются, взрослые. Удобно им туда ходить, нежели ехать в пригород или Центральный парк", – заявил астанчанин.

В ответ Женис Касымбек напомнил, что в городе уже есть два утвержденных городских пляжа. Один из них находится в Центральном парке.

"То место, которое вы сейчас обозначаете, в районе севернее Триатлон парка. Есть люди, которые предлагают это сделать, есть люди, которые против. Без общественных слушаний и консенсуса невозможно такое решение принять. Есть люди, которые там рядом живут и не хотят этого пляжа, поэтому надо смотреть и через общественные слушания это проводить", – заявил аким Астаны.

Как можно отдохнуть на пляже Центрального парка, можно прочитать здесь.