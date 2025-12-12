#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
520.02
608.79
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
520.02
608.79
6.57
Общество

Как Астана будет решать проблему пробок, рассказал Касымбек

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 14:01 Фото: unsplash
Аким Астаны Женис Касымбек 12 декабря 2025 года на заседании маслихата прокомментировал участившиеся заторы на дорогах города, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на формирование дорожных пробок влияет много факторов.

"Город сегодня имеет много различных проблем, в том числе проблемы со снегопадом, особенно в последние дни. Плюс ряд других моментов был, которые осложнили ситуацию с пробками, вчера-позавчера были пробки высокой балльности – спортивные мероприятия и другие проходили. Это перед нами новые задачи встали", – сказал Касымбек.

Он назвал проблему дорожного трафика главной.

"Сейчас номер один вопрос становится – это проблема именно трафика. Мы запускаем ЛРТ уже буквально в ближайшие месяцы. Много новых дорог построено. Мы планируем улицу Тауельсиздик в следующем году сделать значительно продвинутой. Она будет разгружать. В основном у нас в пробке Есиль и Нура в направлении мостов. Проектируются два новых моста. Мы перешли на работу акимата в 07:30, госорганы – в 08:00, это дало свой эффект. В 8-9-10 утра разгрузились улицы, правда, теперь с 06:30 до 07:00 начинается все это. Но в любом случае для горожан на 15% скорости увеличились. Есть конкретные наметки, как мы будем решать вопросы, связанные с пробками", – добавил аким.

Ранее Касымбек прокомментировал сравнение Астаны с Каракасом по уровню криминала, озвученное депутатом маслихата Талгатом Ергалиевым.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Аким Астаны рассказал, как планируют избавить город от пробок
16:28, 20 декабря 2024
Аким Астаны рассказал, как планируют избавить город от пробок
Аким Астаны рассказал, как будет решать проблему с пробками в городе
17:14, 19 февраля 2025
Аким Астаны рассказал, как будет решать проблему с пробками в городе
Сколько средств потратили на новогоднее украшение Астаны, рассказал Касымбек
15:06, 22 декабря 2023
Сколько средств потратили на новогоднее украшение Астаны, рассказал Касымбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: