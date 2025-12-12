Как Астана будет решать проблему пробок, рассказал Касымбек

Фото: unsplash

Аким Астаны Женис Касымбек 12 декабря 2025 года на заседании маслихата прокомментировал участившиеся заторы на дорогах города, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на формирование дорожных пробок влияет много факторов. "Город сегодня имеет много различных проблем, в том числе проблемы со снегопадом, особенно в последние дни. Плюс ряд других моментов был, которые осложнили ситуацию с пробками, вчера-позавчера были пробки высокой балльности – спортивные мероприятия и другие проходили. Это перед нами новые задачи встали", – сказал Касымбек. Он назвал проблему дорожного трафика главной. "Сейчас номер один вопрос становится – это проблема именно трафика. Мы запускаем ЛРТ уже буквально в ближайшие месяцы. Много новых дорог построено. Мы планируем улицу Тауельсиздик в следующем году сделать значительно продвинутой. Она будет разгружать. В основном у нас в пробке Есиль и Нура в направлении мостов. Проектируются два новых моста. Мы перешли на работу акимата в 07:30, госорганы – в 08:00, это дало свой эффект. В 8-9-10 утра разгрузились улицы, правда, теперь с 06:30 до 07:00 начинается все это. Но в любом случае для горожан на 15% скорости увеличились. Есть конкретные наметки, как мы будем решать вопросы, связанные с пробками", – добавил аким. Ранее Касымбек прокомментировал сравнение Астаны с Каракасом по уровню криминала, озвученное депутатом маслихата Талгатом Ергалиевым.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: