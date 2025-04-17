30 лет АНК: как Костанайская область строит общество мира и согласия

Костанайская область: где многонациональность - это сила, а не различие.

В Костанае прошло расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана, приуроченное к 30-летнему юбилею этой уникальной по своей идеологической сути общественной институции, ставшей символом мира, стабильности и согласия в нашем государстве. Заседание состоялось под председательством акима Костанайской области Кумара Аксакалова.

Глава региона подчеркнул, что сохранение межэтнического согласия, укрепление народного единства – это приоритеты государственной политики.

"Мы – многонациональное государство, и в Костанайской области проживают представители более 50-ти этносов. Каждый из них вносит значимый вклад в экономическое и культурное развитие региона. Устойчивое развитие невозможно без консолидации общества", – отметил Кумар Иргибаевич.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

По его словам, главным результатом работы АНК является мир и спокойствие в нашем общем доме.

"Сложно оценить работу, которая проходит внутри и формирует уважительное отношение друг к другу. Главное – экономика работает, стройка идет, дети учатся. Год назад во время стихийного бедствия Ассамблея одна из первых пришла на помощь. Представители разных этносов бескорыстно помогали. Это еще раз показало, что мы едины. И единство – основа нашего дальнейшего развития – поделился глава региона.

Ярким примером социальной ответственности и добрых инициатив стало выступление председателя Центра "Жомарт жан" и Азербайджанской общины "Бирлик" Рафаила Гаджибалаева.

С начала года активисты центра взяли шефство над ресурсным центром "Дом мамы". За первый квартал 2025 года центр оказал помощь на сумму свыше 1 миллиона тенге. Это реальные дела, за которыми стоят конкретные судьбы и живые эмоции людей.

"Такие проекты – это не просто помощь, это укрепление нравственных ориентиров. Пока в наших рядах есть те, кто готов делиться, поддерживать, наш Казахстан будет крепким и сплоченным", – подчеркнул Рафаил Сададинович.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Большую роль в мероприятии сыграла молодежная инициатива "Ассамблея жастары". Представитель движения Аман Смаил рассказал о завершении пилотного курса по теме "Межэтнические отношения и культурная компетентность", в рамках проекта "30 действий во имя мира и согласия".

Молодые участники прошли обучение навыкам коммуникации, медиаграмотности, ораторского мастерства. Полученные знания уже применяются в трудовых коллективах региона.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

В рамках 30-летия АНК и Года рабочих профессий в регионе стартовал уникальный проект – социальное реалити "АНК: смена начинается…". Он инициирован депутатом областного маслихата, председателем белорусской общины Евгением Сотниковым.

"Это не просто видеопроект. Это идеологический посыл молодежи и для молодежи: труд – основа личного роста и силы страны, – подчеркнул автор проекта.

Кульминацией встречи стало чтение патриотического стихотворения известной костанайской писательницы Александры Сусловой. Ее строки о мире, единстве и многоязычной культуре тронули сердца слушателей. Председатель Совета матерей Шушаник Саркисян предложила включить произведение в школьную программу и провести областной конкурс патриотических стихов.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Завершилось мероприятие вручением юбилейных наград активистам АНК – как символа признания из заслуг за вклад в дело мира и дружбы.

Подводя итоги, председатель чечено-ингушской общины "Вайнах" Эльбрус Тимаев отметил, что за 30 лет АНК стала моральной опорой государства. Мы все работаем на то, чтобы Казахстан был сильным, независимым и успешным!