Костанайской области 90 лет: Токаев обратился к жителям региона
Фото: wikimedia/Владимир Файль
1 августа 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей Костанайской области с 90-летием региона, сообщает Zakon.kz.
Акорда опубликовала поздравление главы государства участникам торжественного мероприятия, посвященного 90-летию Костанайской области:
"Искренне поздравляю вас с 90-летием со дня образования Костанайской области! Костанайская земля славна своими богатыми традициями и самобытной культурой. За прошедшие годы регион, известный как золотая колыбель мира, единства и процветания, достиг значительного прогресса, превратившись в одну из основных житниц страны. Костанайская область занимает особое место в истории нашей страны. Здесь появились на свет великие просветители и мыслители Ибрай Алтынсарин, Ахмет Байтурсынов, Беймбет Майлин и многие другие выдающиеся деятели. Их самоотверженное служение народу способствовало значительному расширению горизонтов национальной духовности", – написал президент.
Также он отметил, что сегодня экономика региона динамично развивается.
"Благодаря упорному труду граждан область уверенно идет по пути процветания, демонстрируя высокие достижения во всех сферах. Костанайцы неизменно показывают прекрасный пример сплоченности и патриотизма. Ярким подтверждением тому служит активное участие местных жителей в республиканском референдуме, состоявшемся в марте, в ходе которого они подавляющим большинством голосов высказались в поддержку новой Конституции. Хочу выразить искреннюю признательность всем гражданам, чьим трудом создается благополучие региона. Уверен, вы продолжите активно участвовать в реализации созидательных инициатив, направленных на строительство Справедливого Казахстана и реализацию принципа "Закон и Порядок". Желаю вам крепкого здоровья и дальнейших успехов! Пусть процветает Костанайская область!" – заключил Токаев.
Ранее Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии.
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