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Общество

Информацию о запретах для выпускников школ прокомментировали в акимате Астаны

Студенты, выпускники вузов, вручение дипломов, диплом о высшем образовании, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 17:27 Фото: gov.kz
В акимате Астаны ответили на распространяемую в соцсетях информацию о том, что выпускникам школ запретили фотографироваться на последнем звонке, танцевать вальс и надевать ленты, сообщает Zakon.kz.
"В последнее время в социальных сетях распространяется недостоверная информация о том, что для выпускников школ не будут проводиться торжественные мероприятия. В связи с этим официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", – заявили в акимате Астаны.

Астана, выпускники, торжества, школы, запреты, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 17:27

Фото: Telegram/astanovka

Там отметили, что торжественное мероприятие для выпускников школ будет проводиться в традиционном формате. Им разрешается надевать ленты, фотографироваться для памятного альбома, а также танцевать прощальный вальс.

"Кроме того, в преддверии экзаменационного периода призываем сохранять сдержанность и избегать излишних расходов. С целью обеспечения безопасных и равных условий для всех выпускников не рекомендуется проведение пышных торжеств, а также сбор денежных средств, автопробеги и другие подобные форматы", – добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Казахстане изменятся сроки экзаменов для выпускников школ.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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