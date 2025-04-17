Информацию о запретах для выпускников школ прокомментировали в акимате Астаны

В акимате Астаны ответили на распространяемую в соцсетях информацию о том, что выпускникам школ запретили фотографироваться на последнем звонке, танцевать вальс и надевать ленты, сообщает Zakon.kz.

"В последнее время в социальных сетях распространяется недостоверная информация о том, что для выпускников школ не будут проводиться торжественные мероприятия. В связи с этим официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", – заявили в акимате Астаны.

Фото: Telegram/astanovka

Там отметили, что торжественное мероприятие для выпускников школ будет проводиться в традиционном формате. Им разрешается надевать ленты, фотографироваться для памятного альбома, а также танцевать прощальный вальс.

"Кроме того, в преддверии экзаменационного периода призываем сохранять сдержанность и избегать излишних расходов. С целью обеспечения безопасных и равных условий для всех выпускников не рекомендуется проведение пышных торжеств, а также сбор денежных средств, автопробеги и другие подобные форматы", – добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Казахстане изменятся сроки экзаменов для выпускников школ.