Выпускник из Актау выбрил логотип школы на голове

Выпускник НИШ из Актау шокировал публику необычной прической на последнем звонке. На голове он выбрил логотип школы и покрасил волосы в зеленый цвет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, в соцсети Threads появилась публикация с фотографией школьника, вызвавшее обсуждение среди пользователей. Автор публикации возмущался внешним видом выпускника.

"Ученик NIS устроил беспредел на последнем звонке. Пока одни готовились к экзаменам, этот решил выбрить на голове огромный казахский орнамент и покрасить его в ярко-зеленый цвет. Мне одному кажется, что у современных школьников окончательно исчезло чувство меры?", – говорилось в публикации.

После этого в администрации школы пояснили, что автором комментария был сам выпускник. Молодой человек намеренно опубликовал пост о своей прическе, чтобы привлечь внимание к своему необычному образу.

После того, как правда вскрылась выпускник опубликовал еще один пост, в котором раскрыл, что его побудило к этому поступку.

По его словам, для него его поступок был не про прическу или символ, а про важный личный момент. Так он хотел выразить любовь к родной школе.

