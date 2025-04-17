Назвали маленьким Бишимбаевым: начата проверка по факту буллинга в детсаду Астаны

В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК 17 апреля сообщили, что к ним обратилась мама двухлетнего ребенка, который, по ее словам, подвергся буллингу в частном детском саду в Астане, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, накануне она встретилась с председателем комитета Насымжан Оспановой и подробно рассказала о случившемся.





"По итогам встречи было принято решение организовать проверку: 28 апреля Департамент по обеспечению качества в сфере образования начнет соответствующую проверку. Комитет не оставит без внимания ни один сигнал о нарушении прав детей. Каждый ребенок достоин безопасного и уважительного отношения", – заключили в комитете.

Ранее сообщалось, что на встрече с акимом Астаны Женисом Касымбеком 17 апреля 2025 года жительница пожаловалась на действия администрации одного из детских садов города. По словам женщины, ее ребенок подвергся там буллингу. По ее словам, ее сына стали называть "неадекватным, агрессивным, маленьким Бишимбаевым". Аким пообещал взять этот инцидент на личный контроль.

