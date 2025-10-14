Школьница родила после изнасилования: в Комитете по охране прав детей сделали заявление
Фото: akorda.kz
Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК сделал заявление касательно 14-летней школьницы, которая родила ребенка, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве отметили, что на данный момент состояние здоровья школьницы и ребенка стабильное.
"Девочке оказана необходимая психологическая помощь. По факту происшествия проводятся следственные мероприятия. Ситуация находится на контроле регионального уполномоченного по правам ребенка с целью обеспечения защиты интересов несовершеннолетней", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Уилском районе Актюбинской области 14-летняя ученица девятого класса родила ребенка. К произошедшему может быть причастен муж бабушки девочки, который не состоит с ней в родстве. В полиции Zakon.kz сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый установлен и арестован. Ход расследования находится на контроле у руководства Департамента полиции.
