Школьница родила после изнасилования: в Комитете по охране прав детей сделали заявление

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК сделал заявление касательно 14-летней школьницы, которая родила ребенка, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что на данный момент состояние здоровья школьницы и ребенка стабильное.





"Девочке оказана необходимая психологическая помощь. По факту происшествия проводятся следственные мероприятия. Ситуация находится на контроле регионального уполномоченного по правам ребенка с целью обеспечения защиты интересов несовершеннолетней", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Уилском районе Актюбинской области 14-летняя ученица девятого класса родила ребенка. К произошедшему может быть причастен муж бабушки девочки, который не состоит с ней в родстве. В полиции Zakon.kz сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый установлен и арестован. Ход расследования находится на контроле у руководства Департамента полиции.