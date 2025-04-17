#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
521.67
592.46
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
521.67
592.46
6.32
Общество

Назвали маленьким Бишимбаевым: астанчанка пожаловалась на частный детский сад

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 12:28 Фото: pexels
На встрече с акимом Астаны Женисом Касымбеком 17 апреля 2025 года жительница пожаловалась на действия администрации одного из детских садов города. По словам женщины, ее ребенок подвергся там буллингу, передает корреспондент Zakon.kz.

Жительница столицы отметила, что из-за нехватки мест в государственных дошкольных учреждениях люди вынуждены водить детей в частные детсады.

"В августе 2024 года мой сын посещал частный детский сад. 26 сентября прошлого года произошел конфликт с родителями, в итоге моего двухлетнего ребенка незаконно отчислили из данного садика без официальных процедур. Также со стороны администрации учреждения были допущены действия, имеющие признаки социального буллинга. То есть в адрес моего ребенка пошел буллинг – они начали называть моего ребенка неадекватным, агрессивным, маленьким Бишимбаевым. После этого написаны заявления в органы прокуратуры, образования и полиции. Никто не завел никакого дела", – заявила она.

Более того, по информации астанчанки, частный детский сад работал без заключения СЭС и разрешительных документов.

"Останьтесь, напишите заявление в правоохранительные органы, я возьму на контроль, наши коллеги проверят. Если факты подтвердятся, то они будут привлечены к ответственности", – заверил Женис Касымбек.

15 февраля 2025 года сообщалось, что воспитательница избила ребенка до заикания в частном детском саду Астаны. По словам отца мальчика, педагог систематически била его сына и других детей. Воспитательницу уже уволили из учреждения. Позже стало известно, что полицейские начали досудебное расследование по жалобе родителей на избиение ребенка в детском саду в Астане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Мадина Мамырханова
Читайте также
Радиофобы требуют убрать мачту 5G в Астане
Общество
12:46, Сегодня
Радиофобы требуют убрать мачту 5G в Астане
Прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата
Общество
12:33, Сегодня
Прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: