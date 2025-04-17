Назвали маленьким Бишимбаевым: астанчанка пожаловалась на частный детский сад

На встрече с акимом Астаны Женисом Касымбеком 17 апреля 2025 года жительница пожаловалась на действия администрации одного из детских садов города. По словам женщины, ее ребенок подвергся там буллингу, передает корреспондент Zakon.kz.

Жительница столицы отметила, что из-за нехватки мест в государственных дошкольных учреждениях люди вынуждены водить детей в частные детсады.

"В августе 2024 года мой сын посещал частный детский сад. 26 сентября прошлого года произошел конфликт с родителями, в итоге моего двухлетнего ребенка незаконно отчислили из данного садика без официальных процедур. Также со стороны администрации учреждения были допущены действия, имеющие признаки социального буллинга. То есть в адрес моего ребенка пошел буллинг – они начали называть моего ребенка неадекватным, агрессивным, маленьким Бишимбаевым. После этого написаны заявления в органы прокуратуры, образования и полиции. Никто не завел никакого дела", – заявила она.

Более того, по информации астанчанки, частный детский сад работал без заключения СЭС и разрешительных документов.

"Останьтесь, напишите заявление в правоохранительные органы, я возьму на контроль, наши коллеги проверят. Если факты подтвердятся, то они будут привлечены к ответственности", – заверил Женис Касымбек.

15 февраля 2025 года сообщалось, что воспитательница избила ребенка до заикания в частном детском саду Астаны. По словам отца мальчика, педагог систематически била его сына и других детей. Воспитательницу уже уволили из учреждения. Позже стало известно, что полицейские начали досудебное расследование по жалобе родителей на избиение ребенка в детском саду в Астане.