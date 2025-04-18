Казахстанские школьники защищают страну на чемпионате мира по робототехнике в США

Семь казахстанских команд отправились в американский Хьюстон на мировой чемпионат по робототехнике FIRST Championship. Это считается самым престижным соревнованием в сфере школьной инженерии, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства просвещения РК, самому младшему участнику от нашей страны – всего 6 лет.

В этом году чемпионат объединил 50 тысяч юных инженеров и изобретателей из 110 стран. Темой сезона-2025 стало изучение и защита подводного мира.

Фото: Министерство просвещения РК

Казахстан в этом году представлен рекордным составом – сразу семь команд. Расширение квоты свидетельствует о росте международного авторитета отечественной школьной робототехники.

"Наши команды – фавориты сезона. Очень надеемся, что копилка Казахстана пополнится высокими наградами и победами", – отметил руководитель ОФ USTEM Foundation Асылбек Мурзахметов.

Сборная Казахстана была сформирована по итогам Центрально-Азиатского чемпионата Almaty Tech Cup. Страну представляют: Atlantis – школа "Сатурн", г. Павлодар; PID – НИШ ХБН, г. Алматы; Cristabol – НИШ ФМН, г. Алматы; Skillset – школа "Skillset", г. Астана; JelToqSun и Rasslexx – школа "Мурагер", г. Караганда.

Казахстан – действующий трехкратный чемпион мира по робототехнике FIRST GLOBAL среди более чем 190 стран: Женева (2022), Сингапур (2023), Афины (2024).

Ранее победа казахстанки сквозь слезы на конкурсе вызвала жаркие споры в Сети.

