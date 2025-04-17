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Общество

Победа казахстанки сквозь слезы на конкурсе вызвала жаркие споры в Сети

дети, конкурс, обсуждения, Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 16:15 Фото: pexels
Основатель одной танцевальной школы в Астане Екатерина на днях разместила видео с конкурса своей пятилетней дочери. Малышка заняла первое место. Но комментаторы разделились на два лагеря, обсуждая выступления маленького артиста, сообщает Zakon.kz.

Так, в кадре вышедшая на сцену девочка понимает, что начала выступление не с той стороны, что приводит к горьким слезам. Ведущая решает остановить шоу и просит ребенка возобновить номер.

"Томирис, ты настоящий воин и соответствуешь своему имени", – отметила ведущая в заключительной части.

Впрочем, если одни разделяют радость от победы, то другие считают такое поведение неспортивным.

  • Ведущая – молодец! Поддержала, поняла, приняла и дала шанс девочке.
  • Она начала плакать, потому что не с той стороны встала? Где тренер? Почему не направляет?
  • Милое, по сути, видео, если не знать вводных: мама в судействе, видит, что у ребенка не получается, и просит у ведущей начать заново, наверняка они заранее знакомы, а потом ставит высший балл.
  • Если бы это была девочка без мамы среди судей, она бы просто ушла в слезах.
  • Я как будто прожила вместе с ней эти эмоции… Малыш.
  • А я считаю, что это уже не золотая медаль, исполнив со второго раза.
  • Я училась в музыкальной школе. Нельзя на экзамене останавливаться, даже если не то играешь, даже если сбился, даже если забыл. Играть дальше, делая вид, что так и должно быть. Учите этому детей, и тогда не будет слез на сцене.
  • Давайте все будут плакать и получать медальки. Это конкурс или институт жалости? Такое, если честно.
  • Сладкая, у меня чуть сердце не выпрыгнуло. Какая она сильная и крутая девчонка.
  • Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик – кто падал и вставал. Молодец! Умничка, красавица.

Ранее четырехлетняя Адина Еркайрат из Талдыкоргана ярко ворвалась в мир танцев и мгновенно прославилась благодаря харизме. Как маленькой звездочке удалось дать жару на большой сцене и растопить сердца зрителей, можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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