Победа казахстанки сквозь слезы на конкурсе вызвала жаркие споры в Сети

Основатель одной танцевальной школы в Астане Екатерина на днях разместила видео с конкурса своей пятилетней дочери. Малышка заняла первое место. Но комментаторы разделились на два лагеря, обсуждая выступления маленького артиста, сообщает Zakon.kz.

Так, в кадре вышедшая на сцену девочка понимает, что начала выступление не с той стороны, что приводит к горьким слезам. Ведущая решает остановить шоу и просит ребенка возобновить номер.

"Томирис, ты настоящий воин и соответствуешь своему имени", – отметила ведущая в заключительной части.

Впрочем, если одни разделяют радость от победы, то другие считают такое поведение неспортивным.

Ведущая – молодец! Поддержала, поняла, приняла и дала шанс девочке.

Она начала плакать, потому что не с той стороны встала? Где тренер? Почему не направляет?

Милое, по сути, видео, если не знать вводных: мама в судействе, видит, что у ребенка не получается, и просит у ведущей начать заново, наверняка они заранее знакомы, а потом ставит высший балл.

Если бы это была девочка без мамы среди судей, она бы просто ушла в слезах.

Я как будто прожила вместе с ней эти эмоции… Малыш.

А я считаю, что это уже не золотая медаль, исполнив со второго раза.

Я училась в музыкальной школе. Нельзя на экзамене останавливаться, даже если не то играешь, даже если сбился, даже если забыл. Играть дальше, делая вид, что так и должно быть. Учите этому детей, и тогда не будет слез на сцене.

Давайте все будут плакать и получать медальки. Это конкурс или институт жалости? Такое, если честно.

Сладкая, у меня чуть сердце не выпрыгнуло. Какая она сильная и крутая девчонка.

Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик – кто падал и вставал. Молодец! Умничка, красавица.

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