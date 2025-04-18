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Общество

К казахстанцам, предпочитающим самостоятельные поездки за границу, обратились с предупреждением

отдых, мошенничество, бронирование, Казахстан, отпуск, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 13:00 Фото: Zakon.kz
Зачастую отдых может обернуться не только положительными эмоциями, но и негативными последствиями. Так, мошенники уже стали использовать имя крупнейшей компании, которая оказывает услугу онлайн-бронирования отелей по всему миру, сообщает Zakon.kz.

К тому же все больше казахстанцев выбирают самостоятельные поездки за границу, организуя отдых без помощи туроператоров. Однако аренда жилья или отелей через популярные платформы, такие как Booking.com, сопряжена с рисками стать жертвой кибермошенников.

Как действуют аферисты

  • Злоумышленники взламывают учетные записи владельцев недвижимости на сайте и используют их для рассылки фальшивых сообщений. В этих письмах они требуют от клиентов подтвердить бронирование дополнительным платежом, угрожая отменой заказа в случае отказа.
  • Еще одна распространенная схема – отправка фишинговых ссылок, ведущих на поддельные сайты, которые имитируют интерфейс сайта. На таких ресурсах мошенники собирают личные данные пользователей и похищают деньги через банковские переводы.

Как защититься

Прежде всего, как отмечено в Telegram-канале aqparatsaqsysy, специализирующемся на извещении людей о новых видах мошенничеств, нужно быть внимательными к подозрительным сообщениям.

Если вам приходит письмо или сообщение с требованием оплаты, не соответствующее условиям, указанным на официальной странице хозяина жилья в Booking.com, это повод насторожиться.

  1. Проверяйте ссылки. Используйте сервисы, такие как VirusTotal, для анализа подозрительных URL. Однако помните, что новые угрозы могут отсутствовать в базах таких ресурсов.
  2. Сверяйтесь с официальными условиями. Все детали оплаты обычно четко прописаны на сайте или в приложении. При любых несоответствиях немедленно обращайтесь в службу технической поддержки платформы.
  3. Не делитесь личными данными! Никогда не вводите банковские данные или персональную информацию на сайтах, вызывающих сомнения.

Ранее казахстанцам рассказали о новой уловке на рынке недвижимости Алматы. Так, мошенники используют недостроенные или незавершенные объекты недвижимости, фальсифицируя документы и представляясь фактическими владельцами.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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