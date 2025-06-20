Нацбанк обратился с предупреждением к казахстанцам
Фото: pixabay
Мошенники используют дипфейки для обмана казахстанцев. Об этом 20 июня 2025 года рассказали в Национальном банке РК, сообщает Zakon.kz.
Согласно распространенной информации, мошенники могут представляться работниками Нацбанка, банков, госорганов или правоохранительных органов, чтобы получить доступ к финансам граждан.
Чтобы не стать их жертвой, в Нацбанке советуют:
"Не отправляйте деньги на подозрительные счета и не доверяйте сомнительным сообщениям".
Национальный банк:
- не обслуживает счета физических лиц,
- не предлагает инвестиционные продукты.
"При поступлении подозрительных звонков лучше прервать разговор и самостоятельно проверить информацию по официальному номеру банка или организации. В случае мошенничества обращайтесь в правоохранительные органы", – обратились в финрегуляторе.
Для консультаций можно звонить в Контакт-центр НБК по номеру 1477.
19 июня в Национальном банке попросили казахстанцев сохранять бдительность в связи с возможными мошенническими схемами с использованием фиктивных документов и реквизитов, а также поддельных мобильных приложений и страниц в социальных сетях.
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