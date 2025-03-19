Опасность клещей: что нужно знать перед поездкой на природу

После пяти месяцев холодов рады солнышку не только люди, но и животный мир. Но омрачить отдых на свежем воздухе может встреча с клещом. Как любителям природы провести время без негативных последствий – в материале Zakon.kz.

Казахстанцам предстоит пять долгожданных дней отдыха в самый благодатный период года. Многие запланировали пикники у речки, кто-то отправится в турпоход в горы или в загородный дом на шашлыки. Но как избежать подстерегающих опасностей в виде голодных клещей?

Только с начала марта текущего года в Алматы с укусами клещей обратились в медицинские организации восемь человек (по состоянию на 18.03.2025 г.). По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города, в мегаполисе введен еженедельный мониторинг за клещевыми инфекциями и обращениями населения к врачам за помощью. Всем укушенным была оказана экстренная медицинская помощь, а по показаниям введен противоклещевой иммуноглобулин.

При этом, согласно лабораторным исследованиям, с начала 2025 года случаев клещевого энцефалита в городе не зарегистрировано. В то же время санэпидемиологи подчеркивают, что самым эффективным методом профилактики клещевого энцефалита остается вакцинация.

"Вакцинация проводится лицам, проживающим и работающим в природных очагах клещевого энцефалита. Прививки по показаниям проводятся в поликлиниках по месту жительства после консультации врача". ДСЭК Алматы

Для безопасности граждан на территории города производится систематическая противоклещевая обработка. В этом году ее проведение запланировано в конце марта текущего года с учетом погодных условий.

Как обезопасить себя от клещей?

Сначала немного о клещах. Ведь этого кровососущего паразита при возможной встрече нужно знать "в лицо".

Клещи – это мелкие членистоногие, относящиеся к классу паукообразных (Arachnida). Они широко распространены по всему миру. Несмотря на то, что существует около 54 тыс. видов клещей, лишь относительно небольшая часть из них паразиты, опасные для человека и животных.

Клещей непросто заметить, поскольку они имеют плоское овальное тело размером от 80 микрометров до нескольких десятых миллиметра. Они питаются кровью млекопитающих, птиц, рептилий и даже некоторых видов амфибий. Их ротовой аппарат снабжен специальными крючками, которые позволяют крепко удерживаться на теле жертвы во время питания. Клещи обитают в траве и кустах.

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Какие меры предосторожности, чтобы избежать клещевого энцефалита, рекомендуют врачи?

Как рассказали в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, в период сезонной активности клещей каждому необходимо быть очень внимательным, а также серьезно отнестись к соблюдению мер личной профилактики. Особенно если у вас в планах проведение работ в лесных массивах, на дачных участках, намечен отдых на природе, прогулки в горах и парковой зоне.

Поэтому следует:

носить однотонную и светлую одежду, чтобы легко было заметить на ней клеща, с длинными рукавами, плотно прилегающими к запястью, брюки заправлять в сапоги, носки. Волосы лучше убрать под косынку или шапку;

использовать репелленты, то есть вещества, отпугивающие клещей;

проводить частые само- и взаимоосмотры одежды, тела и вещей.

По возвращении домой не забудьте внимательно осмотреть сумки и одежду, проверьте тело на предмет наличия клещей.

Что делать, если вы все же обнаружили на себе клеща

Не паникуйте. В случае если вы обнаружили на себе присосавшегося клеща, необходимо обратиться в пункт серопрофилактики, где окажут квалифицированную медицинскую помощь и введут иммуноглобулин против клещевого энцефалита.

Серопрофилактика пострадавшим от присасывания клещей в Алматы проводится в травматологических пунктах следующих медицинских организаций: городская клиническая больница № 4 (ул. Папанина, 220) – для взрослого населения города; городская клиническая больница № 7 (мкр. Калкаман, пр. Райымбека, Центр детской неотложной медицинской помощи (ул. Манаса, 40) – для детей в возрасте до 14 лет (включительно).

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Если нет возможности экстренно обратиться за медицинской помощью, то необходимо очень осторожно снять клеща, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно закрепляется на весь период присасывания. Снятого клеща специалисты просят привезти в лабораторию особо опасных инфекций для исследования на инфицированность вирусом.

"При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации: захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса. Затем повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов, а место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% этиловым спиртом, 5% раствором йода или одеколоном). После извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом", – советуют врачи.

Кроме того, специалисты дали рекомендацию, как правильно снять впившегося клеща с себя или близкого человека.

Врачи не советуют смазывать маслом, ацетоном или чем-то еще присосавшегося паукообразного. Лучше удалить его клещевертом, который продается в аптеках и зоомагазинах. Можно обвязать тело членистоногого ниткой поперек брюшка и аккуратно выкрутить. Извлеченного клеща, если он жив, нужно положить в банку, пузырек, если мертв – в герметичный пакет, после чего отнести в лабораторию для комплексного исследования.

К слову, ученые из Университета Масарика в Чехии установили наиболее привлекательную для клещей группу крови. Добились они таких данных, поместив кровососущих в изолированную среду и предложив образцы различных групп крови. По результатам исследования клещи отдали предпочтение второй группе крови. Отмечается, что для того, чтобы закрепить полученный результат, ученые провели этот эксперимент более сотни раз. И в каждом случае итог был один и тот же.

Стоить помнить, что клещи являются переносчиками различных заболеваний. Болезнь поражает центральную нервную систему и может стать причиной тяжелых последствий, вплоть до инвалидности и летального исхода.