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Общество

Искусство на ощупь: фотовыставка для незрячих пройдет в Уральске

Пройдет в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 15:49 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Компания Canon при поддержке креативного хаба ÓzgeEpic представляет в Уральске рельефную фотовыставку "Невидимый мир".

По данным ВОЗ, более 2,2 миллиарда человек в мире страдают нарушениями зрения. В Казахстане их около 160 тысяч. Выставка призвана сделать фотографию доступной для всех.

Проект объединяет зрячих и незрячих посетителей, демонстрируя, как искусство и технологии могут стирать границы восприятия. В экспозиции – работы известных фотографов с рельефными изображениями, звуковыми описаниями и шрифтом Брайля. Такой формат позволяет незрячим воспринимать образы через прикосновение и звук.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Зрячие посетители смогут надеть симуляционные очки и понять, как выглядят изображения при глаукоме и других патологиях зрения.

"В Canon мы верим в силу изображений, способных менять мир, и выставка "Невидимый мир" – яркий пример того, как инновации делают искусство доступным для всех. Современные технологии печати позволяют создавать изображения, которые можно "увидеть" через прикосновение, открывая новые горизонты восприятия для людей с нарушениями зрения", – подчеркнул представитель Canon.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Невидимый мир" – не просто культурное событие, а шаг к инклюзивному обществу, где каждый имеет право на искусство.

"Эта выставка – важный шаг к тому, чтобы каждый человек в нашем обществе смог почувствовать искусство и воспринять его силу. В центре деятельности креативного хаба ÓzgeEpic лежит стремление создавать инклюзивную и доступную среду с помощью креативных решений. Совместный проект с компанией Canon – яркий пример того, как креативность и технологии могут находить путь к человеческому сердцу", – отметила руководитель креативного хаба ÓzgeEpic Тогжан Курманжанкызы.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

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Айсулу Омарова
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