Пособия, мошенничество и редкоземельные металлы: какие еще заявления сделал Токаев в Мангистау

Фото: akorda.kz

Выступая 18 апреля 2025 года на совещании по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области, глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о социальном мошенничестве и редкоземельных металлах, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что социальная сфера имеет особое значение. "Казахстан – социальное государство. Государство выполняет соответствующие социальные обязательства. Всем нуждающимся оказывается необходимая помощь. В мире такая практика встречается редко. Но для нас это непоколебимая позиция. Есть и другая сторона проблемы. Отдельные граждане прибегают к разным уловкам, чтобы получить социальные льготы и пособия. Можно даже сказать, что появилось социальное мошенничество. Такие люди наносят ущерб как государству, так и обществу. Помощь должна быть оказана действительно нуждающимся людям. Повторяю: необходимо всесторонне проанализировать систему социальной поддержки". Касым-Жомарт Токаев Также глава государства поддержал предложение акима области Нурдаулета Килыбая. "Поддерживаю предложение акима области по активному проведению геологоразведочных работ для выявления месторождений редкоземельных металлов. Правительству нужно уделить особое внимание этой проблеме. Все вопросы повестки рассмотрены. Поручения должны быть выполнены своевременно. Каждая проблема будет под моим личным контролем. Будущее нашей страны – только в наших руках. Никто за нас не сделает нашу работу. Это напрямую относится к Мангистауской области". Касым-Жомарт Токаев Ранее Касым-Жомарт Токаев озвучил главную проблему Мангистауской области.

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