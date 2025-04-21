Свой Арбат появится в Караганде

Строительный холдинг BI Group подписал меморандум с Управлением парками Караганды о передаче городу примыкающего к территории парка земельного участка площадью 2 гектара в районе Центрального парка.

Таким образом, девелопер подтвердил изначальные договоренности, достигнутые в ходе общественных слушаний по проекту строительства жилого комплекса Prime Park.

Документ закрепил обязательства сторон и подчеркнул социальную направленность проекта. Передача земли даст возможность расширить территорию парка в интересах жителей.

В 2024 году BI Group приобрел у частного лица прилегающий к парку участок площадью 5 гектаров. Более 10 лет эта территория оставалась заброшенной и не использовалась: здесь находились недостроенные и ветхие здания, отсутствовали освещение, инженерная инфраструктура и благоустройство. Согласно целевому назначению, участок предназначался под строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями, гостиничным комплексом, офисными зданиями и парковой зоной.

"Отдельные блогеры распространяют информацию о том, что участок под строительство занимает 15 гектаров. Официально заявляем: это недостоверные данные! BI Group приобрел прилегающий к парку участок площадью 5 гектаров, а не 15. Более того, из этих 5 гектаров два гектара рыночной стоимостью 1,5 млрд тенге мы уже подарили городу – для включения в состав парка и создания Арбата. За счет собственных средств в этой зоне мы проведем благоустройство: установим современные и экологичные малые архитектурные формы на сумму 30 млн тенге, а также реконструируем воркаут-площадки в парке. Около 1 га комплекса будет озеленено. Наша цель – улучшение городской среды, развитие комфортного пространства для жизни, работы, отдыха и занятий спортом", – сообщил представитель BI Group Куаныш Айтжанов.

Фото: BI Group

Переданные участки будут благоустроены, в том числе создана прогулочная аллея – променад, ведущий в сторону озера. Она станет новым пешеходным маршрутом и одним из входов в Центральный парк – своего рода Арбатом, которого раньше в городе не было. Пространство будет общедоступным, с качественной инфраструктурой. При этом озеро, расположенное в районе, не затрагивается и находится на значительном расстоянии от строительной площадки.

Текущий проект позволит создать более 700 новых рабочих мест в регионе – в сферах строительства, благоустройства, технического обслуживания и малого бизнеса.

Что касается зеленых насаждений, то компания уже завершила пересадку 278 здоровых деревьев с учетом рекомендаций специалистов на территории рядом с городским цирком и кинотеатром им. Ленина. Кроме этого, в рамках компенсационных мероприятий BI Group высадит 4700 новых деревьев. Ранее в ходе экологической инициативы BI Green компания подарила Караганде 1000 пирамидальных тополей.

Поднимался и вопрос транспортной нагрузки на район. До начала строительства был проведен комплексный анализ с учетом прилегающих улиц, объектов и замеров автопотока. Для снижения нагрузки предусмотрены меры по оптимизации движения: двухуровневый паркинг внутри ЖК и устройство дополнительных парковочных мест перед жилым комплексом.

Таким образом, после реализации проект обещает стать новой точкой притяжения для горожан.

Напомним, что ранее застройщик реализовал в Караганде проекты комфортной школы на 2000 мест и Центра развития творчества, которые получили положительные отзывы жителей.