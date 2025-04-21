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Общество

За что полиция может заплатить казахстанцам

Полиция, Алматы, ДП, оружие, акция по выкупу оружия, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 17:54 Фото: gov.kz
Полиция Алматы 21 апреля 2025 года объявила о старте ежегодной республиканской акции по выкупу оружия, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка призывают граждан принять участие в этой важной инициативе.

"Цель акции – профилактика правонарушений и недопущение преступлений с применением незарегистрированного оружия. Добровольная сдача оружия – это шаг к личной и общественной безопасности. Особо отмечаем, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности", – рассказал начальник отдела по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия УАП ДП Алматы Бейбит Жексенбиев.

По его словам, за каждый сданный предмет вооружения предусмотрено денежное вознаграждение. Для этого необходимо обратиться с заявлением в любой территориальный орган полиции.

Отметим, что эта акция стартовала следом за другой – проверка владельцев оружия на предмет нарушения правил хранения и сроков регистрации. В Алматы в рамках этой акции выявили свыше 20 нарушений.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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