За что полиция может заплатить казахстанцам

Полиция Алматы 21 апреля 2025 года объявила о старте ежегодной республиканской акции по выкупу оружия, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка призывают граждан принять участие в этой важной инициативе.

"Цель акции – профилактика правонарушений и недопущение преступлений с применением незарегистрированного оружия. Добровольная сдача оружия – это шаг к личной и общественной безопасности. Особо отмечаем, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности", – рассказал начальник отдела по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия УАП ДП Алматы Бейбит Жексенбиев.

По его словам, за каждый сданный предмет вооружения предусмотрено денежное вознаграждение. Для этого необходимо обратиться с заявлением в любой территориальный орган полиции.

Отметим, что эта акция стартовала следом за другой – проверка владельцев оружия на предмет нарушения правил хранения и сроков регистрации. В Алматы в рамках этой акции выявили свыше 20 нарушений.