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Общество

Полиция Алматы обратилась к владельцам оружия

Алматы, владельцы оружия, риск, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 18:57 Фото: пресс-служба ДП Алматы
Департамент полиции (ДП) Алматы выступил с напоминанием. В нем отмечено, что в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Мерген" в городе проводятся проверки владельцев гражданского и служебного оружия, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве 18 апреля 2025 года уточнили, что целью является предупреждение правонарушений и недопущение преступлений с применением зарегистрированного оружия.

"С начала рейдов сотрудники полиции проверили условия хранения у более 1 тысячи владельцев оружия. Выявлено свыше 20 нарушений правил хранения и сроков регистрации. Все нарушители привлечены к административной ответственности".Замначальника управления административной полиции ДП Алматы Дархан Аимбетов

Параллельно также идет разъяснительная работа.

"Напоминаем гражданам о необходимости строго соблюдать правила хранения оружия, сроки продления разрешений, а также о возможной ответственности – вплоть до уголовной".Дархан Аимбетов

В заключительной части обращения полицейские призывают всех владельцев оружия своевременно обновлять разрешительные документы и соблюдать меры безопасности.

Ранее стало известно, что в Казахстане изменили основания для отказа в выдаче разрешения на оружие. В частности, поправки коснулись Правила оказания государственной услуги "Выдача разрешения на приобретение гражданского оружия и патронов к нему физическим лицам".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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