Полиция Алматы обратилась к владельцам оружия

Департамент полиции (ДП) Алматы выступил с напоминанием. В нем отмечено, что в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Мерген" в городе проводятся проверки владельцев гражданского и служебного оружия, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве 18 апреля 2025 года уточнили, что целью является предупреждение правонарушений и недопущение преступлений с применением зарегистрированного оружия.

"С начала рейдов сотрудники полиции проверили условия хранения у более 1 тысячи владельцев оружия. Выявлено свыше 20 нарушений правил хранения и сроков регистрации. Все нарушители привлечены к административной ответственности". Замначальника управления административной полиции ДП Алматы Дархан Аимбетов

Параллельно также идет разъяснительная работа.

"Напоминаем гражданам о необходимости строго соблюдать правила хранения оружия, сроки продления разрешений, а также о возможной ответственности – вплоть до уголовной". Дархан Аимбетов

В заключительной части обращения полицейские призывают всех владельцев оружия своевременно обновлять разрешительные документы и соблюдать меры безопасности.

Ранее стало известно, что в Казахстане изменили основания для отказа в выдаче разрешения на оружие. В частности, поправки коснулись Правила оказания государственной услуги "Выдача разрешения на приобретение гражданского оружия и патронов к нему физическим лицам".