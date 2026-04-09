Общество

Полиция Алматы предлагает заработать и избежать ответственности

оружие, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 10:26 Фото: пресс-служба ДП Алматы
В Алматы 20 апреля 2026 года стартует республиканская акция по добровольному выкупу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркивают, что мероприятие направлено на профилактику правонарушений, предупреждение преступлений с применением незарегистрированного оружия, а также повышение уровня общественной безопасности.

Как отметил начальник управления общественной безопасности ДП Алматы Тимур Ногайбаев, участие в акции – это не только возможность избежать уголовной ответственности, но и внести вклад в безопасность общества.

"Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, освобождаются от уголовной и административной ответственности. Более того, за сданное оружие предусмотрено денежное вознаграждение. Призываем жителей проявить гражданскую сознательность и воспользоваться данной возможностью".Тимур Ногайбаев

В полиции также напомнили, что прием оружия осуществляется в территориальных подразделениях органов внутренних дел.

Размер выплаты зависит от технического состояния оружия и определяется специальной комиссией.

Немного ранее мы рассказывали о том, как популярный маркетплейс Казахстана попал под штраф за рекламу холодного оружия.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
