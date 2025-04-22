Депутат про обмеление Каспия: Через 15 лет мы узнаем, что такое экологические мигранты

Депутат Сергей Пономарев на заседании в Мажилисе 22 апреля 2025 года рассказал о рисках возникновения еще одной зоны экологического бедствия в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Сергей Пономарев отметил, что казахстанская акватория Каспийского моря составляет 33 тыс. кв километров – это 8,5% территории всего моря.

"Это не так много, но мы понимаем что именно казахстанская акватория стремительно мелеет, так как именно в районе Атырау море самое мелкое и мы знаем прекрасно, что в течение 75 лет можем потерять эту акваторию, поскольку уже потеряли 185 см. Средний уровень отхода моря – 7 см в год. И тенденция эта уже около 20 лет продолжается. И вот уже буквально через 15 лет мы уже узнаем, что такое экологические мигранты", – заявил он.

Он привел данные Минэкологии, согласно которым, с 2006 года площадь водной поверхности моря уменьшилось более чем на 31 тыс. кв км.

"Мы с высоты птичьего полета смотрели на море в районе Атырау и, действительно, оно прямо как вена перерезано брошенными сетями, появилось множество островов. И только бакланы рады тому, что море уходит, им есть где посидеть и половить рыбку", – посетовал парламентарий.

В итоге, по данным мажилисмена, от ухудшения экологии в целом страдают жители региона.

"В результате ухудшения экологической ситуации в Атырауской и Мангистауской областях наблюдается снижение продолжительности жизни, рост онкологических заболеваний. В 2040 году переселение ожидает 5 млн настоящих экологических мигрантов, появиться такой термин, к сожалению, очень скоро", – подчеркнул Сергей Пономарев.

22 апреля 2025 года вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз заявил, что начиная с 2006 года уровень Каспийского моря имеет тенденцию к снижению и на данный момент составляет минус 29,21 м по Балтийской системе, что является историческим минимумом.

2 апреля 2025 года депутат Сергей Пономарев предложил провести международный экологический аудит всех нефтяных проектов акватории Каспийского моря с целью объективной оценки воздействия на окружающую среду и выработки рекомендаций по минимизации экологического ущерба.