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Общество

Уровень Каспийского моря достиг исторического минимума

Актау, город Актау, Каспийское море, Каспий, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 16:21 Фото: akorda.kz
Вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз на заседании в Мажилисе 22 апреля 2025 года заявил, что уровень Каспийского моря подвержен значительным колебаниям, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что с 1900 года по 2023 год его уровень изменялся от минус 25,7 м по Балтийской системе (1900 г.) до минус 29,01 м.

"Разница между наибольшим уровнем в 1900 году и наименьшим в 1977 году составляет более трех метров. Начиная с 2006 года уровень Каспийского моря имеет тенденцию к снижению и на данный момент составляет минус 29,21 м по Балтийской системе, что является историческим минимумом. В результате падения уровня моря площадь водной поверхности сократилась в основном за счет мелководной северо-восточной части", – заявил вице-министр.

К основным факторам снижения уровня моря относятся, по его словам, уменьшение речного стока под влиянием климатического и антропогенного воздействия, рост испарения на фоне повышения температуры воздуха, а также снижение количества осадков в регионе.

"За 1976-2023 годы изменение среднегодовой температуры воздуха для Каспийского региона составило +0,51°C на каждые 10 лет. С 2006 по 2023 год осадки над акваторией Каспийского моря снизились на 65 мм. Все эти негативные факторы наблюдаются на фоне сокращения притока в Каспийское море. Принимая во внимание географическое положение Каспийского региона, его обширную территорию и удаленность от океана, в настоящее время изменение климата становится более ощутимым. По научным оценкам, при сохранении текущих климатических тенденций и водохозяйственного режима прогнозируется дальнейшее снижение уровня Каспийского моря", – резюмировал спикер.

Вице-министр экологии и природных ресурсов Мансур Ошурбаев в свою очередь добавил, что, согласно исследованиям РГП "Казгидромет", уровень Каспийского моря имеет устойчивую тенденцию к снижению к 2050 году и может приблизиться к отметке до минус 33 метра.

При этом он же отметил, что снижение уровня моря до отметки минус 28,5 метра, судя по истории Каспийского моря, уже является критической как для его экосистемы, так и для морского хозяйства.

Ранее Мансур Ошурбаев сообщил, что для борьбы с загрязнением Каспийского моря и сохранения его биоразнообразия планируется реализация ряда проектов. В том числе за счет грантовых средств Глобального экологического фонда.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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