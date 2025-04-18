#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
523.2
594.3
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
523.2
594.3
6.38
Общество

Ночные хищники пугают жителей Актау

Животные, природа, ночь, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 08:25 Фото: pixabay
К жителям 15 микрорайона в Актау уже два дня подряд приходят животные, напоминающие корсаков, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, жильцы ЖК "Каспий Самалы" говорят, что вторую ночь подряд замечают, как около дома №66 бегают животные, похожие на корсаков. Судя по видео, людей они явно опасаются.

Председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER и члена общественного совета Министерства экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков считает, что это не корсак, а более крупное по сравнению с ним животное.

"Утверждать, что это шакал – нелогично, потому что он пугливое животное и старается не пересекаться с человеком. Скорее всего, это гибрид шакала с собакой. При их скрещивании у потомства первого поколения больше проявляются внешние признаки шакала, зато, видимо, под влиянием собачьих генов притупляется страх перед человеком", – предположил эксперт.

По мнению Адильбека Козыбакова, вероятнее всего, животные прибежали со степи в поисках пищи, которой чаще всего являются грызуны.

Ранее сообщалось, что змеи активизировались в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Смерть после укола: в Минздраве обратились к казахстанцам с предупреждением
Общество
09:21, Сегодня
Смерть после укола: в Минздраве обратились к казахстанцам с предупреждением
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: