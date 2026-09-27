Архивные видео и слухи: какие фейки распространяют после трагедии в Мангистау

Центр по борьбе с дезинформацией заявил о распространении в соцсетях фейков и архивных видео, связанных с гибелью военнослужащих во время учений в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

По данным Центра, в соцсетях распространяются сообщения о якобы сокрытии реального числа погибших, десантировании военных с вертолета и алкогольном опьянении командира. Также пользователи публикуют старые и не связанные с трагедией ролики, выдавая их за кадры из Мангистау.

В Центре привели несколько характерных примеров:

Фейк: "Скрывается реальное количество погибших".

В действительности официальные данные уточнялись по мере поисковой операции. Итоговые сведения опубликованы: погибли 14 военнослужащих.

Фейк: "Военнослужащих десантировали с вертолета".

По опубликованным данным расследования установлено, что речь идет о выполнении задачи с использованием катера. Обстоятельства организации учений, соблюдение требований безопасности и действия ответственных лиц устанавливает следствие.

Фейк: "Непосредственный командир был пьян".

Это утверждение особенно цинично и кощунственно. Командир, о котором идет речь, погиб вместе со своими военнослужащими. Каких-либо оснований полагать, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, нет. Это спекуляция на трагедии и дополнительная боль для семьи погибшего.

Фейк: Старое видео с транспортировкой умершего человека под развлекательную музыку выдается за перевозку тела погибшего военнослужащего.

Анализ видео показал, что видеоролик с автомобилем появился в интернете еще в августе, задолго до трагедии. Старой записи просто присвоили новый эмоциональный контекст с целью вызвать общественное возмущение.

Фейк: Эффектное постановочное видео в дни траура на побережье Каспийского моря.

Распространяющийся с гневными постами ролик действительно многие приняли за съемку из Мангистау. В действительности видео было снято в Танжере (Марокко). По словам автора, оно случайно попало в казахстанский сегмент соцсетей, а о событиях в Казахстане он не знал.

Фейк: Государство якобы "ничего не расследует"

Это также расходится с фактами. Спасательная операция продолжалась до тех пор, пока не было найдено тело последнего погибшего военнослужащего. Незамедлительно по поручению главы государства была создана Правительственная комиссия по расследованию обстоятельств трагедии. Возбуждены уголовные дела по фактам халатного отношения к службе и нарушения правил кораблевождения.

Распоряжением президента создана отдельная комиссия по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны. Она должна в семидневный срок оценить организацию работы, финансовое и материально-техническое обеспечение воинских подразделений.

"Все эти фейки объединяет одно: такие обсуждения затягивают в свою воронку многих пользователей. Часть из них, подключаясь к обсуждению и распространению вбросов, тем самым невольно усиливают информационную волну, которая наносит дополнительный ущерб обществу и причиняет боль семьям погибших", – говорится в сообщении Центра.

За распространение ложной информации о событиях в Мангистау правоохранительными органами установлен и привлечен к ответственности ряд лиц.

"Важно помнить: распространение заведомо ложной информации – это не "просто мнение" и не безобидная интернет-версия. Статья 274 Уголовного кодекса РК предусматривает уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации. При распространении такой информации с использованием онлайн-платформ наказание может предусматривать до трех лет лишения свободы, а при наступлении тяжких последствий – до пяти лет", – отмечают в Центре по борьбе с дезинформацией.

Ранее Токаев посмертно наградил военнослужащих, погибших во время учений в Мангистауской области. Также награждены три выживших матроса.