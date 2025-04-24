Молодежь Алматы навела порядок на мемориале участников ВОВ

Сегодня, 24 апреля 2025 года, на Центральном кладбище Алматы по проспекту Райымбека собрались представители районных комьюнити-центров, чтобы навести порядок на мемориале участников Великой Отечественной войны.

С участием 60-ти волонтеров комьюнити-центров города прошла масштабная уборка территории Центрального кладбища, расположенного в Жетысуском районе. Инициатива была направлена на благоустройство и поддержание чистоты на значимых объектах города, а также на воспитание у молодежи чувства ответственности и уважения к памяти предков.



Фото: Самата Хусайнова Участники мероприятия очистили территорию от мусора, сухих веток и листвы, а также привели в порядок дорожки и прилегающие участки. Мероприятие, проведено в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан", и приурочено к 80-летию Победы. Всего в акции было задействовано 200 человек, 7 единиц техники и вывезено 50 кубометров мусора.

Фото: Самата Хусайнова

Главный инженер комбината ритуальных услуг Есбол Нусупов отметил, что посильная помощь со стороны молодежи очень ценна в любое время:

"Сегодняшняя акция несет огромный воспитательный момент. Молодое поколение обязано чтить и помнить подвиг тех, кто отдал свои жизни за мирное небо над головой. Мы благодарны волонтерам за их действия и просим всегда по мере возможностей поддерживать чистоту и порядок на мемориалах".

Фото: Самата Хусайнова

Тогжан Дауыл, руководитель комьюнити-центра Бостандыкского района, отметила, что волонтеры из числа студентов городских вузов постоянно принимают участие во всех акциях, связанных с поддержанием чистоты и сразу же откликнулись на призыв навести порядок на мемориале:

"Культура поддержания чистоты должна стать образом жизни для всех граждан. Неравнодушная молодежь задействована во всех мероприятиях, будь то очистка улиц, сортировка мусора, уборка различных территорий или посадка деревьев. Вот и сегодня представители разных районов прибыли к мемориалу, чтобы почтить память отдавших жизнь в войне с фашизмом и прибраться около памятников и местах захоронений ветеранов".