Молодежь Алматы навела порядок на мемориале участников ВОВ
С участием 60-ти волонтеров комьюнити-центров города прошла масштабная уборка территории Центрального кладбища, расположенного в Жетысуском районе. Инициатива была направлена на благоустройство и поддержание чистоты на значимых объектах города, а также на воспитание у молодежи чувства ответственности и уважения к памяти предков.
Фото: Самата Хусайнова
Участники мероприятия очистили территорию от мусора, сухих веток и листвы, а также привели в порядок дорожки и прилегающие участки.
Мероприятие, проведено в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан", и приурочено к 80-летию Победы. Всего в акции было задействовано 200 человек, 7 единиц техники и вывезено 50 кубометров мусора.
Фото: Самата Хусайнова
Главный инженер комбината ритуальных услуг Есбол Нусупов отметил, что посильная помощь со стороны молодежи очень ценна в любое время:
"Сегодняшняя акция несет огромный воспитательный момент. Молодое поколение обязано чтить и помнить подвиг тех, кто отдал свои жизни за мирное небо над головой. Мы благодарны волонтерам за их действия и просим всегда по мере возможностей поддерживать чистоту и порядок на мемориалах".
Фото: Самата Хусайнова
Тогжан Дауыл, руководитель комьюнити-центра Бостандыкского района, отметила, что волонтеры из числа студентов городских вузов постоянно принимают участие во всех акциях, связанных с поддержанием чистоты и сразу же откликнулись на призыв навести порядок на мемориале:
"Культура поддержания чистоты должна стать образом жизни для всех граждан. Неравнодушная молодежь задействована во всех мероприятиях, будь то очистка улиц, сортировка мусора, уборка различных территорий или посадка деревьев. Вот и сегодня представители разных районов прибыли к мемориалу, чтобы почтить память отдавших жизнь в войне с фашизмом и прибраться около памятников и местах захоронений ветеранов".
Фото: Самата Хусайнова