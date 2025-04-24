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Общество

В Алматы сотрудники комьюнити-центров навели порядок на мемориале участников ВОВ

На Центральном кладбище Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 17:01 Фото: Самата Хусайнова
Сегодня, 24 апреля 2025 года на Центральном кладбище Алматы по проспекту Райымбека собрались представители районных комьюнити-центров, чтобы навести порядок на мемориале участникам Великой Отечественной войны.

Около ста парней и девушек приняли участие в данном мероприятии, проводимом в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан", приурочив его к 80-летию Победы.

Фото: Самата Хусайнова

Главный инженер комбината ритуальных услуг Есбол Нусупов отметил, что посильная помощь со стороны молодежи очень ценна в любое время:

"Сегодняшняя акция несет огромный воспитательный момент. Молодое поколение обязано чтить и помнить подвиг тех, кто отдал свои жизни за мирное небо над головой. Мы благодарны волонтерам за их действия и просим всегда по мере возможностей поддерживать чистоту и порядок на мемориалах".

Фото: Самата Хусайнова

Тогжан Дауыл, руководитель комьюнити-центра Бостандыкского района, отметила, что волонтеры из числа студентов городских вузов постоянно принимают участие во всех акциях, связанных с поддержанием чистоты и сразу же откликнулись на призыв навести порядок на мемориале:

"Культура поддержания чистоты должна стать образом жизни для всех граждан. Неравнодушная молодежь задействована во всех мероприятиях, будь то очистка улиц, сортировка мусора, уборка различных территорий или посадка деревьев. Вот и сегодня представители разных районов прибыли к мемориалу, чтобы почтить память отдавших жизнь в войне с фашизмом и прибраться около памятников и местах захоронений ветеранов".

Фото: Самата Хусайнова

Фото: Самата Хусайнова

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Айсулу Омарова
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