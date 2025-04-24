Атырауский тренер из-за отсутствия помещения открыл спортклуб по дзюдо для детей в собственном доме

Житель Атырауской области 32-летний Нурсултан Елжасов, инженер по профессии и тренер по призванию, уже три года самостоятельно развивает дзюдо в родном селе Алмалы. Но не в отдельном спорткомплексе или в секции при школе, а в собственном доме, передает корреспондент Zakon.kz.

Необычный спортивный клуб Нурсултана Елжасова работает в пригородном селе Алмалы. Началось все с сына, которому в пятилетнем возрасте негде было заниматься спортом. Возить в город полтора часа туда и обратно после работы очень тяжело, особенно зимой. Тогда мужчине пришла мысль открыть клуб в собственном доме. Следом за сыном пришел племянник, затем дети друзей и соседей. Сейчас здесь занимаются порядка 50 подопечных тренера.

Фото из личного архива героя

"Я сам с детства занимался спортом. Но во взрослой жизни все как-то ушло на второй план, и когда встал вопрос о спорте в жизни сына, я решил взять ситуацию в свои руки. Сейчас я вижу, как дети меняются. Они становятся увереннее, перестали болеть и меньше времени проводят в телефонах. Летом занимаемся во дворе под навесом, а в холодный сезон в доме. Пришлось взять кредит, купить татами, постелить все в зале. Маленькие спортсмены показывают хорошие результаты – ездили на соревнования в Алматы, Шымкент, Россию. Желающих тренироваться становится все больше, но мне приходится отказывать новым ребятам – мне просто негде тренировать. Очень хотелось бы, чтобы нам все-таки построили ФОК, там можно было открыть различные секции. Может быть, среди моих ребят есть будущие чемпионы по боксу или вольной борьбе. А пока у нас только дзюдо", – говорит он.

А ФОК построить в селе обещают уже давно. Даже место для строительства определили, но местные власти, по словам Нурсултана, разводят руками: мол, деньги на строительство еще не выделили.

Фото из личного архива героя

"До недавних пор в нашем селе ребятам негде было погонять мяч. Футбольное поле открыли только в 2025 году. В селе у нас есть одна-единственная школа, в ее спортивном зале тренироваться тоже не можем, там постоянно занято. Демография растет, но условия для спортивного развития детей почти сводятся к нулю. Получается, что спорт для сельских ребят в XXI веке по-прежнему остается роскошью", – сетует тренер.

Несмотря на трудности, домашний клуб показывает хорошие результаты и продолжает привлекать юных спортсменов. А сам тренер надеется, что когда-нибудь в селе появится настоящий спортивный комплекс.

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