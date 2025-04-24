Министр Мырзабосынов встретился с кандидатами на медали Олимпийских игр-2026

24 апреля министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов провел встречу с некоторыми представителями национальной сборной, от которых можно ожидать наград на зимних Олимпийских играх 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо, сообщает Zakon.kz.

На прием к министру спорта пришли конькобежец Евгений Кошкин и главный тренер сборной Александр Панфилов, а также фристайлистка Анастасия Городко со своим наставником Еленой Круглыхиной.

В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы подготовки к Олимпиаде-2026, включая организацию тренировочного процесса, критерии отбора в состав сборной и дальнейшие планы.

"Речь идет не только о сборочных мероприятиях. Для каждого спортсмена формируется индивидуальный график, включающий восстановительные процедуры, медицинское и психологическое сопровождение, экспертную и методическую поддержку". Ербол Мырзабосынов

В прошедшем сезоне Евгений Кошкин завоевал серебряную медаль на IX Зимних Азиатских играх в Харбине и дважды стал победителем этапов Кубка мира на дистанции 500 метров.

Анастасия Городко стала чемпионкой мира среди юниоров, победительницей Универсиады, бронзовым призером чемпионата мира, а также неоднократным призером этапов Кубка мира.

В конце встречи Ербол Мырзабосынов высоко оценил успехи спортсменов и подчеркнул, что главная цель – успешное выступление на Олимпиаде-2026 в Милане.

Две недели назад министр спорта также высказал слова напутствия лидерам казахстанского фигурного катания и шорт-трека – Михаилу Шайдорову и Денису Никиша.