Как выгодно приобрести авто под 4% с первоначалкой в 15%
С 27 мая автомобили JAC в Казахстане можно будет приобрести с первоначальным взносом в 15% под 4% годовых сроком на 7 лет, ГЭСВ составит 4.1%.
В программе участвуют две самые популярные модели бренда:
JAC J7 – стильный бестселлер прошлого года, полюбившийся казахстанцам своими дизайном и практичностью. В 2024 владельцами данной модели стали более 4 тысяч казахстанцев. Комфортабельный лифтбек оснащен двигателем с турбонагнетателем объемом 1.5 литра, КПП – вариатор.
Стоимость от 9 290 000 тенге
JAC S3 Pro – народный автомобиль, в истории которого есть кейсы с миллионным пробегом без капитального ремонта двигателя. Переднеприводный городской кроссовер оснащается атмосферным двигателем объемом 1.6 литра и вариаторной коробкой передач.
Стоимость от 8 590 000 тенге
Согласно данным "Қазақстанның Автокөлік Одағы", по итогам 2024 года бренд JAC вошел в пятерку лидеров казахстанского авторынка, реализовав более 11 тысяч автомобилей.
JAC стал одним из первых китайских автопроизводителей, официально вышедших на рынок Казахстана в 2015 году. С тех пор бренд активно развивает свое присутствие в стране: сегодня его дилерская сеть насчитывает 33 центра в 19 городах, что позволяет облегчить процесс покупки, а также дальнейшего обслуживания авто.
Все автомобили JAC, приобретаемые через официальные каналы, сопровождаются заводской гарантией сроком 5 лет или 150 000 километров пробега.
Подробнее на официальном сайте JAC Motors Qazaqstan или по телефону 757.
Партнерский материал