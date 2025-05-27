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События

Как выгодно приобрести авто под 4% с первоначалкой в 15%

JAC, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 22:20 Фото: JAC
Официальный дистрибьютор JAC в Казахстане, компания JAC Motors Qazaqstan в составе автомобильной компании Allur, объявила о старте выгодной программы автокредитования.

С 27 мая автомобили JAC в Казахстане можно будет приобрести с первоначальным взносом в 15% под 4% годовых сроком на 7 лет, ГЭСВ составит 4.1%.

В программе участвуют две самые популярные модели бренда:

JAC J7 – стильный бестселлер прошлого года, полюбившийся казахстанцам своими дизайном и практичностью. В 2024 владельцами данной модели стали более 4 тысяч казахстанцев. Комфортабельный лифтбек оснащен двигателем с турбонагнетателем объемом 1.5 литра, КПП – вариатор.

Стоимость от 9 290 000 тенге

JAC S3 Pro – народный автомобиль, в истории которого есть кейсы с миллионным пробегом без капитального ремонта двигателя. Переднеприводный городской кроссовер оснащается атмосферным двигателем объемом 1.6 литра и вариаторной коробкой передач.

Стоимость от 8 590 000 тенге

Согласно данным "Қазақстанның Автокөлік Одағы", по итогам 2024 года бренд JAC вошел в пятерку лидеров казахстанского авторынка, реализовав более 11 тысяч автомобилей.

JAC стал одним из первых китайских автопроизводителей, официально вышедших на рынок Казахстана в 2015 году. С тех пор бренд активно развивает свое присутствие в стране: сегодня его дилерская сеть насчитывает 33 центра в 19 городах, что позволяет облегчить процесс покупки, а также дальнейшего обслуживания авто.

Все автомобили JAC, приобретаемые через официальные каналы, сопровождаются заводской гарантией сроком 5 лет или 150 000 километров пробега.

Подробнее на официальном сайте JAC Motors Qazaqstan или по телефону 757.

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Айсулу Омарова
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