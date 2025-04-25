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Общество

Парковочных мест практически не станет на одной из улиц Алматы

Как будет выглядеть БРТ на Желтоксан в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 12:27 Фото: акимат Алматы
В Алматы значительно сократится число парковочных мест по ул. Желтоксан, сообщает Zakon.kz.

25 апреля в Almaty Joly рассказали о старте проекта по созданию линии BRT на ул. Желтоксан. В его рамках и будет сокращено количество парковочных мест.


"Эксперт Артур Шахбазян объяснил, что выделенные автобусные полосы помогут сделать общественный транспорт быстрее и удобнее. Сейчас по улице ежедневно передвигаются до 45 тысяч пассажиров, и с запуском BRT этот поток увеличится", – сказано в распространенном сообщении.

В городе уже начали работы по строительству BRT на проспекте Райымбек батыра. Строительство разделено на два этапа. Первый этап: начало работ – 23 апреля, завершение – 17 мая, второй этап: начало работ – 18 мая, завершение – 16 июня.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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